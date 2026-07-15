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Carrasco Lawn Tennis Club recibió a las promesas del tenis sudamericano

Tenistas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay participaron en la etapa sudamericana del IC Rod Laver Junior Challenge

El uruguayo Thiago Estremil juega el IC Rod Laver Junior Challenge

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Mauricio Rodríguez
De IC Uruguay: secretaria María Teresa Ruiz y socio Sergio Goloubintseff.

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Mauricio Rodríguez
De IC Uruguay: presidente Jean Paul Brisson, integrante de la directiva Lucía Sarno y vicepresidente Philippe Pinet.

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De Argentina: Caira Vega, capitán Tomás Lynch y Ámbar Corbalán.

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Mauricio Rodríguez
Por Uruguay: capitán Marcelo Filippini y Francisca Acosta junto a los brasileños María Eduarda Moretti y capitán Alex Palma.

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Por Bolivia: Catalina González, capitán Rómulo Elio y Emilia Antelo.

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Mauricio Rodríguez
Por Uruguay jugó Igor Clavero.

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Por Chile: capitán Christian Damm y Cristóbal Vargas junto a los uruguayos Igor Clavero y capitán Roberto Pavesio.

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Mauricio Rodríguez
De Argentina: Demian Luna y Máximo Cataldi.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El día amaneció frío, con nubes amenazantes, por momentos la lluvia cayó sobre Montevideo dejando una pátina brillante en las calles. La ciudad gris recibió a más de 20 tenistas en el Carrasco Lawn Tennis Club, el lunes 13, para disputar la etapa sudamericana del IC Rod Laver Junior Challenge. El Club Internacional de Tenis del Uruguay organizó el torneo, cuyos partidos se disputan hasta hoy, jueves 16.

Participaron tenistas de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay, que estuvo representado por dos equipos. En paralelo a la competencia sudamericana, también se jugaron las etapas clasificatorias de Europa, en Dinamarca, y de Estados Unidos, en Washington. Además, hubo torneos en África y Asia.

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El campeonato se disputa con dos partidos de singles masculinos y dos de femeninos, un dobles masculino y uno femenino. En caso de empate, la serie se define con un dobles mixto. Los equipos ganadores, en la categoría sub-16, participarán en las Worldwide Finals (finales mundiales), que se jugarán el año próximo en Italia o España.

A su vez, el martes 14 hubo una actividad de integración, donde los tenistas brindaron una clínica de tenis para alumnos de la Escuela Euskadi N.º 267 con el fin de acercar el deporte a niños y niñas mediante una jornada de aprendizaje y recreación.

Los equipos estuvieron integrados por los siguientes jugadores y entrenadores. Argentina: Caira Vega, Ámbar Corbalán, Demian Luna, Máximo Cataldi y Tomás Lynch (capitán). Bolivia: Emilia Antelo, Catalina González, Franco Arancibia, Andree Montellano y Rómulo Elio (capitán). Brasil: Pietra Pappas, María Eduarda Moretti, Rafael Tzelikis, Rafael Carreiro y Alex Palma (capitán). Chile: Catalina Porre, Sofía Paredes, Cristóbal Vargas, Mirko Uribe y Christian Damm (capitán). Uruguay 1: Francisca Acosta, Malvina Gutiérrez, Thiago Estremil, Máximo Garrone y Marcelo Filippini (capitán). Uruguay 2: Emma Carbajal, Graciana Erhamendy, Antonio Villar, Igor Clavero y Roberto Pavesio (capitán).

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