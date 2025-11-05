Casa FOA inauguró su primera edición en Uruguay en Carrasco Boating

En una jornada que reunió a autoridades, arquitectos y referentes del diseño, se inauguró la primera edición de Casa FOA Uruguay, la emblemática muestra con más de cuatro décadas de historia en Buenos Aires.
Se destacó la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del intendente de Canelones, Francisco Legnani, quienes participaron en el corte de cinta.
En una jornada que reunió a autoridades, arquitectos y referentes del diseño, se inauguró la primera edición de Casa FOA Uruguay, la emblemática muestra con más de cuatro décadas de historia en Buenos Aires.
La presentación se realizó en el edificio Carrasco Boating, dentro del Distrito Calcagno, un desarrollo de Grupo IRSA que combina residencias, espacios verdes y servicios a orillas del lago Calcagno.
Se destacó la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del intendente de Canelones, Francisco Legnani, quienes participaron en el corte de cinta. Los invitados disfrutaron de un cóctel al aire libre mientras recorrían los 31 espacios intervenidos, descubriendo las propuestas de arquitectos, diseñadores, artistas y empresas bajo la consigna “Ciudad verde, futuro vivo”.
El director de Casa FOA, Marcos Malbrán, destacó: “Hacemos esto con enorme pasión. Lo trabajamos todo el año y este 2025 logramos hacer cuatro ediciones. Es algo excepcional, y vale la pena contar que con cada entrada se ayuda a una fundación que lo necesita”.
En esta oportunidad, parte de lo recaudado será donado a la Fundación Pérez Scremini, que brinda atención a niños y adolescentes con cáncer en Uruguay, lo que reafirma el compromiso solidario que distingue a Casa FOA desde 1985.
Por otra parte, durante el encuentro se entregaron seis medallas Casa FOA a los espacios destacados por el jurado, además de los reconocimientos otorgados por los patrocinadores a las propuestas más innovadoras.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de noviembre, de martes a domingo entre las 12 y las 20 horas, con ingreso por avenida Carlos Racine.