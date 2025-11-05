¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Casa FOA inauguró su primera edición en Uruguay en Carrasco Boating

Se destacó la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del intendente de Canelones, Francisco Legnani, quienes participaron en el corte de cinta.

De Grupo IRSA: Diego Klecki y Ezequiel Herszage.

De Grupo IRSA: Diego Klecki y Ezequiel Herszage.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director del Estudio Luis E. Lecueder Carlos Lecueder, director de Casa FOA Marco Malbrán,&nbsp;presidente Grupo IRSA Eduardo Elsztain, director del estudio Kimelman Moraes Ernesto Kimelman y&nbsp;Juan Blas, gerente general de Casa FOA.

Director del Estudio Luis E. Lecueder Carlos Lecueder, director de Casa FOA Marco Malbrán, presidente Grupo IRSA Eduardo Elsztain, director del estudio Kimelman Moraes Ernesto Kimelman y Juan Blas, gerente general de Casa FOA.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ximena Arcos Pérez y Renata Battione,&nbsp;representantes de Casa FOA en Uruguay.

Ximena Arcos Pérez y Renata Battione, representantes de Casa FOA en Uruguay.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mariana Planells y Verónica Aimonod.&nbsp;

Mariana Planells y Verónica Aimonod. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
None Fossati y Fio Galli.

None Fossati y Fio Galli.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En una jornada que reunió a autoridades, arquitectos y referentes del diseño, se inauguró­ la primera edición de Casa FOA Uruguay, la emblemática muestra con más de cuatro décadas de historia en Buenos Aires.

La presentación se realizó en el edificio Carrasco Boating, dentro del Distrito Calcagno, un desarrollo de Grupo IRSA que combina residencias, espacios verdes y servicios a orillas del lago Calcagno.

Leé además

Rodrigo Suzacq, Mónica Devoto y Lucas Cancela.
Encuentro

El té volvió a reunir a su comunidad en el Hotel Cottage Carrasco

Por Katherine Kilian
la exposicion de diseno de interiores casa foa llega a uruguay bajo la consigna ?ciudad verde, futuro vivo?
Interiorismo

La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna “Ciudad verde, futuro vivo”

Por Redacción Galería
Los modelos Ignacio Fernández y Romina Freire rodean al disenador Alejandro León.
Moda

Con diseños inspirados en El Bosco, Alejandro León presentó su nueva colección

Por Belén Riguetti Aparicio

Se destacó la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del intendente de Canelones, Francisco Legnani, quienes participaron en el corte de cinta. Los invitados disfrutaron de un cóctel al aire libre mientras recorrían los 31 espacios intervenidos, descubriendo las propuestas de arquitectos, diseñadores, artistas y empresas bajo la consigna “Ciudad verde, futuro vivo”.

El director de Casa FOA, Marcos Malbrán, destacó: “Hacemos esto con enorme pasión. Lo trabajamos todo el año y este 2025 logramos hacer cuatro ediciones. Es algo excepcional, y vale la pena contar que con cada entrada se ayuda a una fundación que lo necesita”.

En esta oportunidad, parte de lo recaudado será donado a la Fundación Pérez Scremini, que brinda atención a niños y adolescentes con cáncer en Uruguay, lo que reafirma el compromiso solidario que distingue a Casa FOA desde 1985.

Por otra parte, durante el encuentro se entregaron seis medallas Casa FOA a los espacios destacados por el jurado, además de los reconocimientos otorgados por los patrocinadores a las propuestas más innovadoras.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de noviembre, de martes a domingo entre las 12 y las 20 horas, con ingreso por avenida Carlos Racine.

Selección semanal
Conexión Ganadera

Conexión Ganadera: imputan por lavado a Ana Iewdiukow; fiscalía dice que “falta” para avanzar sobre mandos medios

Por Macarena Saavedra
Caso Cardama

El conflicto con Cardama vuelve a encender la mayor alerta de la Armada: quedarse sin flotilla para custodiar el mar

Por Redacción Búsqueda
Fútbol Uruguayo

Competir en la licitación o asociarse con otra empresa: Antel define cómo transmitir el fútbol uruguayo

Por Juan Francisco Pittaluga
Ministerio de Ambiente

Ambiente defiende impuesto a plaguicidas de alta peligrosidad ante cuestionamientos de la oposición y productores

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Un aliado para la nutrición y cocina saludable, ¿por qué se recomienda el consumo de dátiles?

Un aliado para la nutrición y cocina saludable, ¿por qué se recomienda el consumo de dátiles?

Studio Tres
19 Fotos

Lo clásico y lo inesperado en la pasarela de la moda uruguaya

Por Redacción Galería
Isabel Preysler sobre Vargas Llosa: “Pude conocer su verdadera personalidad, con aspectos que mucha gente ignora, porque conseguía ocultarlos”

Isabel Preysler sobre Vargas Llosa: “Pude conocer su verdadera personalidad, con aspectos que mucha gente ignora, porque conseguía ocultarlos”

Por Redacción Galería
David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para ser distinguido como caballero en Inglaterra

David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para ser distinguido como caballero en Inglaterra

Por Redacción Galería