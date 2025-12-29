¡Hola !

Casa Itaú volvió a abrir sus puertas en La Barra de Punta del Este

El lugar está pensado para el encuentro con clientes y público en general

De Itaú: gerente general Agustín Tafernaberry, directora de Transformación Florencia Lecueder y director de Banca Minorista Ignacio Arechavaleta.

De Itaú: gerente general Agustín Tafernaberry, directora de Transformación Florencia Lecueder y director de Banca Minorista Ignacio Arechavaleta.

FOTO

Valentina Weikert
De Itaú: director de Tesorería Teodoro Colaroff y director de Finanzas Leonardo Perasso.

De Itaú: director de Tesorería Teodoro Colaroff y director de Finanzas Leonardo Perasso.

FOTO

Valentina Weikert
Nicolás Fraga, Maite Artagaveytia, Sofía Gómez Platero y Pamela Miles.

Nicolás Fraga, Maite Artagaveytia, Sofía Gómez Platero y Pamela Miles.

FOTO

Valentina Weikert
Bruno y Marcela Cordone, Romina Belderrain y Agustina Fraga.

Bruno y Marcela Cordone, Romina Belderrain y Agustina Fraga.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Al igual que el verano pasado, Casa Itaú abrió sus puertas en esta temporada estival. La institución financiera propone disfrutar de un lugar pensado para el encuentro con clientes y público en general. Las instalaciones están ubicadas en la ruta 10, entre Los Romances y Las Brisas (La Barra), y funciona entre las 8 y las 20 horas.

El sitio cuenta con un amplio espacio de cowork con wifi gratuito para quienes deseen trabajar en un ambiente tranquilo y distendido, tomarse un café de especialidad de la mano de Culto, o dejar sus pertenencias en los lockers y bajar a la playa. El último verano la propuesta tuvo un 100% de ocupación y este año se integraron más espacios de trabajo y una sala de reuniones exclusiva para clientes Personal Bank que funcionará con reserva previa.

