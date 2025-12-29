Casa Itaú volvió a abrir sus puertas en La Barra de Punta del Este

Al igual que el verano pasado, Casa Itaú abrió sus puertas en esta temporada estival. La institución financiera propone disfrutar de un lugar pensado para el encuentro con clientes y público en general. Las instalaciones están ubicadas en la ruta 10, entre Los Romances y Las Brisas (La Barra), y funciona entre las 8 y las 20 horas.
El sitio cuenta con un amplio espacio de cowork con wifi gratuito para quienes deseen trabajar en un ambiente tranquilo y distendido, tomarse un café de especialidad de la mano de Culto, o dejar sus pertenencias en los lockers y bajar a la playa. El último verano la propuesta tuvo un 100% de ocupación y este año se integraron más espacios de trabajo y una sala de reuniones exclusiva para clientes Personal Bank que funcionará con reserva previa.
La casa ofrece préstamos de bicicletas electroasistidas para clientes Itaú (adultos y niños), préstamo de kits de playa (reposeras, sombrilla y heladerita) para clientes Personal Bank y shows de música en vivo para todo público (de acceso gratuito, con cupos limitados).
En su apertura, el viernes 19, la casa recibió a clientes y socios, y contó con la presencia de miembros del Comité Ejecutivo y colaboradores del banco. Estos disfrutaron de un cóctel y, en el cierre, el artista uruguayo Juan Wauters ofreció un espectáculo intimista.