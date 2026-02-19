Depósitos, ingresos del hogar, inflación mayorista y actividad económica en Uruguay en números

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Sistema financiero Los bancos en 2025: más créditos y depósitos, pero menores ganancias y uno con pérdidas

Precios La inflación fue 3,65% en 2025, por debajo del objetivo oficial y un mínimo desde el 2001

Salvo la sucursal de Nación Argentina, todos los bancos de la plaza local aumentaron sus depósitos en enero en comparación con el fin de 2025 al medirlos en dólares (lo que en parte se explica por la baja del tipo de cambio en ese mes).

En conjunto, el incremento fue de US$ 1.590 millones, lo que llevó el total a US$ 47.090 millones.

$ 93.495

El ingreso medio de los hogares para el total país en octubre-diciembre pasado fue estimado en $ 93.495, un aumento por encima de la inflación —variación real— de 4,42% respecto a igual trimestre del 2024.

A su vez, en enero, el ingreso medio per cápita fue de $ 33.108.

–0,56%

En enero hubo deflación mayorista; el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales bajó 0,56% respecto a diciembre, y en los últimos 12 meses el descenso fue de 2,56%.

Esa baja interanual se produjo tanto por la disminución de los precios de las mercaderías destinadas a la exportación (5,87%) como por aquellos dirigidos a “plaza” (0,61%).

8,9%

El Índice Diario de Actividad (IDAT-UY) aumentó 8,9% en enero frente a un año atrás. Su crecimiento se dio tanto en el rubro de bienes (9,9%) como de servicios (7,4%), en particular de educación y viajes.

El IDAT-UY se presenta como una medición casi en “tiempo real” de la actividad en Uruguay a partir del gasto minorista con tarjetas de crédito y débito de clientes del banco Itaú y su financiera OCA.