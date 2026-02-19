  • Cotizaciones
    Depósitos, ingresos del hogar, inflación mayorista y actividad económica en Uruguay en números

    Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana

    Banco Santander, en Ciudad Vieja.

    Banco Santander, en Ciudad Vieja.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    US$ 1.590 millones

    Una tienda con ofertas por fin de temporada.
    Precios

    La inflación fue 3,65% en 2025, por debajo del objetivo oficial y un mínimo desde el 2001

    Por Redacción Búsqueda
    La sede central del BROU, en Ciudad Vieja.
    Sistema financiero

    Los bancos en 2025: más créditos y depósitos, pero menores ganancias y uno con pérdidas

    Por Redacción Búsqueda

    Salvo la sucursal de Nación Argentina, todos los bancos de la plaza local aumentaron sus depósitos en enero en comparación con el fin de 2025 al medirlos en dólares (lo que en parte se explica por la baja del tipo de cambio en ese mes).

    En conjunto, el incremento fue de US$ 1.590 millones, lo que llevó el total a US$ 47.090 millones.

    $ 93.495

    El ingreso medio de los hogares para el total país en octubre-diciembre pasado fue estimado en $ 93.495, un aumento por encima de la inflación —variación real— de 4,42% respecto a igual trimestre del 2024.

    A su vez, en enero, el ingreso medio per cápita fue de $ 33.108.

    –0,56%

    En enero hubo deflación mayorista; el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales bajó 0,56% respecto a diciembre, y en los últimos 12 meses el descenso fue de 2,56%.

    Esa baja interanual se produjo tanto por la disminución de los precios de las mercaderías destinadas a la exportación (5,87%) como por aquellos dirigidos a “plaza” (0,61%).

    8,9%

    El Índice Diario de Actividad (IDAT-UY) aumentó 8,9% en enero frente a un año atrás. Su crecimiento se dio tanto en el rubro de bienes (9,9%) como de servicios (7,4%), en particular de educación y viajes.

    El IDAT-UY se presenta como una medición casi en “tiempo real” de la actividad en Uruguay a partir del gasto minorista con tarjetas de crédito y débito de clientes del banco Itaú y su financiera OCA.

    Hospital Policial

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    Por Redacción Búsqueda
    Diputados

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda

    // Leer el objeto desde localStorage