Citroën presentó el nuevo Basalt, un SUV coupé versátil y pensado para la región

El gerente comercial de Oversil, importador exclusivo de Citroën en Uruguay, Adrián Rosso­, destacó como una de las principales fortalezas del Basalt la “sobresaliente relación precio-calidad”. Se puede adquirir la versión Live Pack por US$ 19.990, mientras le siguen el Feel 1.0 a US$ 20.990 y el Feel 1.6 a US$ 22.990. El Basalt Shine está disponible a US$ 24.990.