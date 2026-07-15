Con gran afluencia de público, reabrió el subsuelo del Palacio Taranco

El Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco (Reconquista 535) reabrió su subsuelo. La renovación presenta un nuevo recorrido que reúne tres muestras concebidas para promover un diálogo entre el patrimonio, la arquitectura, las colecciones del museo y las prácticas del arte contemporáneo. Las exposiciones comparten un mismo eje: la memoria. Tanto la del edificio y de la ciudad como la memoria de las imágenes que construyen nuestra historia visual.
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A la apertura asistieron autoridades nacionales y departamentales, quienes aguantaron con firmeza la fina garúa que caía sobre la Ciudad Vieja. Las colecciones se llaman: Arte antiguo; Palacio Taranco: arquitectura, afecto, espacio y memoria; y ¡Estereomanía!
En la muestra de Arte antiguo se exponen obras de Luigi Andreoni y María Spangenberg de Pearson. La exhibición revisita dos legados fundamentales para el museo: el extraordinario conjunto de arte antiguo reunido por Andreoni y la colección Spangenberg de Pearson, integrada ahora en un recorrido que invita a descubrir nuevas relaciones entre las piezas y su historia.
Palacio Taranco: arquitectura, afecto, espacio y memoria explora lo que fue el palacio antes de ser museo a través de documentos, fotografías, cartas, planos, acuarelas y objetos. Además, se aprecia la trayectoria de los hermanos Taranco, la inmigración, sus emprendimientos y la transformación del edificio. El recorrido termina con un diálogo entre distintas formas de habitar la ciudad y dos obras de Fernando Foglino que recuperan la memoria del lugar, ampliando la reflexión sobre el patrimonio, el afecto y las transformaciones del espacio urbano.
En ¡Estereomanía! se pueden ver imágenes tridimensionales del Uruguay de entre los años 1860 y 2025. La propuesta de Georgina Torello y Riccardo Boglione es una mirada contemporánea sobre la historia de la fotografía y el cine uruguayo, sus múltiples dimensiones a partir de las imágenes, los archivos y las diapositivas. La colección invita a reflexionar sobre cómo se construye, registra y preserva la memoria visual del país.
Con esta reapertura, el subsuelo del Palacio Taranco se transforma en un espacio donde colecciones, arquitectura e investigación dialogan para ofrecer nuevas formas de acercarse a la historia del museo, de Montevideo y de la cultura visual uruguaya.