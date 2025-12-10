Conaprole, Cargill y Forestal Oriental, las empresas más destacadas del rubro exportador

El miércoles 3 se llevó a cabo la edición 2025 del Reconocimiento al Esfuerzo Exportador, organizado por el Banco República (BROU) y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).
El encuentro del Brou tuvo lugar en el ballroom del Radisson Victoria Plaza y contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi
El encuentro tuvo lugar en el ballroom del Radisson Victoria Plaza y contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, así como con las palabras de bienvenida del presidente del BROU, Álvaro García, y de la presidenta de la UEU, Carmen Porteiro.
Numerosas empresas del sector, tanto grandes compañías como mipymes, fueron distinguidas como mayores exportadoras generales, sectoriales y clientes del BROU, reconociendo su desempeño en el período comprendido entre octubre de 2024 y setiembre de 2025. Las tres grandes ganadoras de la noche fueron Conaprole, Cargill y Forestal Oriental.
También se reconoció a empresas dedicadas a la exportación de servicios de inteligencia artificial, y se entregaron distinciones a las embajadas de China, Brasil y Estados Unidos, principales destinos de exportación de bienes y servicios del país.
Asimismo, durante la jornada se entregó el Sello de Gestión Sostenible UEU–Latu a las empresas que se sumaron en 2025, junto con una mención especial para aquellas que continúan avanzando en este proceso.
La ceremonia reunió a autoridades nacionales, referentes internacionales y organizaciones que integran la comunidad exportadora, en una instancia que volvió a destacar el papel estratégico del sector para el desarrollo del país.