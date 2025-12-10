¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Conaprole, Cargill y Forestal Oriental, las empresas más destacadas del rubro exportador

El encuentro del Brou tuvo lugar en el ballroom del Radisson Victoria Plaza y contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi

Presidente del BROU Álvaro García, vicepresidenta del BROU Adriana&nbsp;Rodríguez, presidenta de la UEU Carmen Porteiro y subsecretario del&nbsp;Ministerio de Economía Martín Vallcorba.

Presidente del BROU Álvaro García, vicepresidenta del BROU Adriana Rodríguez, presidenta de la UEU Carmen Porteiro y subsecretario del Ministerio de Economía Martín Vallcorba.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Presidente del BROU Álvaro García, gerente de Exportaciones de&nbsp;Conaprole Gastón Pescetto, CEO de Conaprole Gabriel Valdés,&nbsp;presidente de la República Yamandú Orsi, presidente de Conaprole&nbsp;Gabriel Fernández y presidenta de la UEU Carmen Porteiro.

Presidente del BROU Álvaro García, gerente de Exportaciones de Conaprole Gastón Pescetto, CEO de Conaprole Gabriel Valdés, presidente de la República Yamandú Orsi, presidente de Conaprole Gabriel Fernández y presidenta de la UEU Carmen Porteiro.

FOTO

Bruno Gili, Daniella Lanza, Fabiana Cereceda y gerenta de Corporativa del&nbsp;BROU Gabriela Fernández

Bruno Gili, Daniella Lanza, Fabiana Cereceda y gerenta de Corporativa del BROU Gabriela Fernández

FOTO

Adrián Echeverriaga
Segundo puesto Mayor exportador para Cargill: Joaquín Basso, Gabriel Di&nbsp;Giovannantonio y Juan Gaggero.

Segundo puesto Mayor exportador para Cargill: Joaquín Basso, Gabriel Di Giovannantonio y Juan Gaggero.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Primer puesto Mayor exportador de bienes mediana empresa para&nbsp;Frontera Comercial SRL: Víctor Patrón, Driana Setien, Juan Sebastián&nbsp;Patrón y Agustina Neirotti.&nbsp;

Primer puesto Mayor exportador de bienes mediana empresa para Frontera Comercial SRL: Víctor Patrón, Driana Setien, Juan Sebastián Patrón y Agustina Neirotti. 

FOTO

Adrián Echeverriaga

El miércoles 3 se llevó a cabo la edición 2025 del Reconocimiento al Esfuerzo Exportador, organizado por el Banco República (BROU) y la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).

El encuentro tuvo lugar en el ballroom del Radisson Victoria Plaza y contó con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, así como con las palabras de bienvenida del presidente del BROU, Álvaro García, y de la presidenta de la UEU, Carmen Porteiro.

Leé además

Sede del Ministerio de Economía.
Mercado de capitales

Bonos Globales en dólares con precios oscilantes, emitió HSBC y coloca Conaprole

Por Redacción Búsqueda

Numerosas empresas del sector, tanto grandes compañías como mipymes, fueron distinguidas como mayores exportadoras generales, sectoriales y clientes del BROU, reconociendo su desempeño en el período comprendido entre octubre de 2024 y setiembre de 2025. Las tres grandes ganadoras de la noche fueron Conaprole, Cargill y Forestal Oriental.

También se reconoció a empresas dedicadas a la exportación de servicios de inteligencia artificial, y se entregaron distinciones a las embajadas de China, Brasil y Estados Unidos, principales destinos de exportación de bienes y servicios del país.

Asimismo, durante la jornada se entregó el Sello de Gestión Sostenible UEU–Latu a las empresas que se sumaron en 2025, junto con una mención especial para aquellas que continúan avanzando en este proceso.

La ceremonia reunió a autoridades nacionales, referentes internacionales y organizaciones que integran la comunidad exportadora, en una instancia que volvió a destacar el papel estratégico del sector para el desarrollo del país.

Selección semanal
Fútbol

Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

Por Redacción Búsqueda
Sindical

MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

Por Martín Mocoroa
Fútbol Uruguayo

Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

Por Juan Francisco Pittaluga
Gestión de gobierno

Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Mercedes Lalanne.

Vivir de la Navidad: 6 emprendimientos que tienen como zafra el último mes del año

Por Patricia Mántaras de la Orden
Guía para comprar lento y original en estas fiestas en Montevideo

Guía para comprar lento y original en estas fiestas en Montevideo

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Las emociones que hay detrás de las compras de Navidad que el marketing conoce muy bien

Por Federica Chiarino Vanrell
Varias panaderías uruguayas están logrando que el pan dulce sume nuevos adeptos con el uso de ingredientes originales.

6 versiones originales de pan dulce para esta Navidad

Por María Inés Fiordelmondo Blaires