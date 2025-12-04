Bonos Globales en dólares con precios oscilantes, emitió HSBC y coloca Conaprole
Acercándose el final del año, para diciembre está programada la clásica salida al mercado de las obligaciones del programa Conahorro y dos series de Notas del Tesoro por parte del Ministerio de Economía
Pese al repunte en su precio en las últimas jornadas del mes, los Bonos Globales en dólares se desvalorizaron en el transcurso de noviembre. En los primeros días de diciembre registraron un nuevo descenso en sus precios, aunque se alternó ayer miércoles 3 una suba, según el índice de Búsqueda.
La semana pasada el banco HSBC Uruguay colocó la serie 5 de su segundo programa de Notas de Crédito Hipotecarias en unidades indexadas destinadas a fondear créditos para vivienda; a través de la Bolsa Electrónica de Valores, emitió el equivalente a US$ 30,7 millones, exclusivamente entre inversores mayoristas.
Estas notas son a 25 años y el capital se paga en 50 cuotas semestrales iguales y consecutivas. El interés nominal anual es de 3,52%.
Por su lado, el próximo martes 16 Conaprole empezará a tomar órdenes de compra —con una inversión mínima de US$ 1.000— de la serie 14 de sus obligaciones negociables emitidas bajo el programa Conahorro. Para la suscripción está previsto un tramo minorista —para pequeños inversores— de hasta US$ 4,5 millones y uno mayorista por el remanente, hasta completar los US$ 5 millones. Estos papeles de deuda son a cinco años de plazo y pagan interés semestral de 4,25% anual.
El dinero que capte la cooperativa productora de leche será para el financiamiento del capital de trabajo operativo o para inversiones en sus plantas industriales.