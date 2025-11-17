¡Hola !

Creatividad y destreza en el Torneo de Coctelería con Pisco

La competencia fue organizada por la Asociación Uruguaya de Bartenders y contó con el apoyo de la Embajada de Perú

La ganadora en la categoría clásico fue Camila Eguren.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Embajadora de Perú Elizabeth González junto al presidente de Audeb Federico Palleiro.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Los jueces Christian Ramírez, Eduardo Martínez y Raúl Martirene.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Julio Ludueña prepara su trago llamado pisco sur.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Alen Bardesio presenta el cóctel respiración de la flor.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Inés María Alfonso y Juan Blanco.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ailin de León, Florencia López y Leandro Guillén.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Facundo Viera con la preparación llamada pisco de nísperos.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En uno de los salones del Hotel Radisson Victoria Plaza se llevó adelante el segundo Torneo de Coctelería con Pisco. La cita fue el miércoles 12 y la organización, a cargo de la Asociación Uruguaya de Bartenders (Audeb), contó con el apoyo de la Embajada de Perú.

La competencia se organizó en dos categorías: clásico y flair (acrobacias con botellas y cocteleras). En el primer caso participaron 20 bartenders con un cóctel de autor, mientras que en la clase flair fueron cinco los contrincantes.

Entre los competidores se destacó la presencia del campeón nacional de coctelería de Uruguay, Esteban Rodríguez, y de la vicecampeona panamericana, Camila Eguren.

Los participantes tenían siete minutos para hacer tres tragos que después fueron catalogados por un jurado de expertos.

La ganadora en clásico fue Camila Eguren, el segundo lugar se lo llevó Carlos Castellani y el tercer puesto lo ganó Julio Ludueña. En la categoría flair ganó el primer lugar Anthony Peña, el segundo puesto fue para Nicolás Orihuela, mientras que Matías Araújo completó el podio.

