¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Cruces estéticos y generacionales: el verano artístico de Galería Azur

La galería propuso un recorrido que celebra trayectorias consolidadas y da visibilidad a nuevos talentos del arte contemporáneo

Eugenia Muniagurria.

Eugenia Muniagurria.

FOTO

Valentina Weikert
Nicolás Laporte, Ramiro Colinet, Nadia Kokogian, de Galeria Azur, y Natalia Castiglioni.

Nicolás Laporte, Ramiro Colinet, Nadia Kokogian, de Galeria Azur, y Natalia Castiglioni.

FOTO

Valentina Weikert
Juan Manuel y Serrana Ferrés con Rafael y Delfina Corney.

Juan Manuel y Serrana Ferrés con Rafael y Delfina Corney.

FOTO

Valentina Weikert
José Luis Anzizar.

José Luis Anzizar.

FOTO

Valentina Weikert
Ingrid Schneeberger&nbsp;y Bruno Peixoto.

Ingrid Schneeberger y Bruno Peixoto.

FOTO

Valentina Weikert
Cecilia Núñez, María Torrendell y Carolina Young.

Cecilia Núñez, María Torrendell y Carolina Young.

FOTO

Valentina Weikert
Carlos Fagale y Eugenia Vernengo.

Carlos Fagale y Eugenia Vernengo.

FOTO

Valentina Weikert
Victoria Muniagurria.

Victoria Muniagurria.

FOTO

Valentina Weikert
Francisco Winterhalter.

Francisco Winterhalter.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En el marco de su trabajo en torno a un concepto curatorial que propone el diálogo entre artistas consagrados, emergentes y de carrera media, Galería Azur presentó en Manantiales una nueva muestra colectiva de artistas de Uruguay, Argentina y Paraguay.

La actividad se realizó al atardecer, en un espacio especialmente acondicionado para la ocasión, con una ambientación cuidada y elegante que combinó áreas abiertas y cerradas. La luz natural del final del día acompañó el encuentro, reforzando el carácter veraniego y distendido de la propuesta, que se integró de manera orgánica a la agenda cultural de la temporada. La muestra permaneció abierta al público hasta el 22 de enero.

Leé además

Para los niños, la biopiscina es una de las grandes atracciones de Portal Bosque.
Mundos que conviven

Portal Bosque, un club familiar en La Barra que une cultura, educación y gastronomía

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Thomas Troisgros.
Dos noches, un universo

Thomas Troisgros trae a José Ignacio la herencia de una de las grandes familias de la gastronomía mundial

Por Clementina Delacroix Cardeza
Bravo Restó
Guía

Dónde comer en verano

Por Clementina Delacroix Cardeza

Expusieron Alejandra Insfrán, Ani Arcuri, Antonella Botti, Cristina Matos-Albers, Daniela Achoyan, Dina Turovlin, Ethel Lissmann, Florentina Fischer, Francisco Winterhalter, Ignacio Videla, Ingrid Schneeberger, Janine Altman, José Luis Anzizar, Ramiro Colinet, Karina Del Savio, María Inés Haas, María Torrendell, Mikael Boudakian, Santiago García, Serrana Ferrés y Victoria Muniagurria.

La muestra anterior, que funcionó como estreno, había sido dedicada a Carmelo Arden Quin y pudo visitarse hasta el 9 de enero. En esa misma línea, la agenda continuará con una muestra fotográfica de Ángela Braun, que se extenderá hasta el 6 de febrero, reafirmando la diversidad de lenguajes y formatos que la galería propone.

Durante el resto del año, Galería Azur desarrolla este mismo concepto en su sede del barrio Carrasco, en Montevideo, consolidando un proyecto que apuesta al arte como punto de encuentro, diálogo y experimentación constante.

Selección semanal
Entrevista

Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

Por  Ismael Grau  y Guillermo Draper
Cardama

Antes de enviar el borrador de la garantía de EuroCommerce, Cardama presentó uno casi idéntico de un banco camerunés

Por Guillermo Draper
Viaje oficial

Más de 30 funcionarios y jerarcas viajan a China

Por Santiago Sánchez
DGI

“Retos” y “oportunidades” para las oficinas recaudadoras: desde retener personal hasta uso de IA

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Williem Dafoe posa para Galería.
Video

Willem Dafoe: “Actuar no tiene que ver con emociones, tiene que ver con acciones”

Por Federica Chiarino Vanrell
Para los niños, la biopiscina es una de las grandes atracciones de Portal Bosque.

Portal Bosque, un club familiar en La Barra que une cultura, educación y gastronomía

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

Por Milene Breito Pistón
Rovos Rail.
Video

Viajar como antes, con el lujo de hoy: 8 trenes para disfrutar sin apuro

Por Santiago Perroni