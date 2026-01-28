Cruces estéticos y generacionales: el verano artístico de Galería Azur

En el marco de su trabajo en torno a un concepto curatorial que propone el diálogo entre artistas consagrados, emergentes y de carrera media, Galería Azur presentó en Manantiales una nueva muestra colectiva de artistas de Uruguay, Argentina y Paraguay.
La actividad se realizó al atardecer, en un espacio especialmente acondicionado para la ocasión, con una ambientación cuidada y elegante que combinó áreas abiertas y cerradas. La luz natural del final del día acompañó el encuentro, reforzando el carácter veraniego y distendido de la propuesta, que se integró de manera orgánica a la agenda cultural de la temporada. La muestra permaneció abierta al público hasta el 22 de enero.
Expusieron Alejandra Insfrán, Ani Arcuri, Antonella Botti, Cristina Matos-Albers, Daniela Achoyan, Dina Turovlin, Ethel Lissmann, Florentina Fischer, Francisco Winterhalter, Ignacio Videla, Ingrid Schneeberger, Janine Altman, José Luis Anzizar, Ramiro Colinet, Karina Del Savio, María Inés Haas, María Torrendell, Mikael Boudakian, Santiago García, Serrana Ferrés y Victoria Muniagurria.
La muestra anterior, que funcionó como estreno, había sido dedicada a Carmelo Arden Quin y pudo visitarse hasta el 9 de enero. En esa misma línea, la agenda continuará con una muestra fotográfica de Ángela Braun, que se extenderá hasta el 6 de febrero, reafirmando la diversidad de lenguajes y formatos que la galería propone.
Durante el resto del año, Galería Azur desarrolla este mismo concepto en su sede del barrio Carrasco, en Montevideo, consolidando un proyecto que apuesta al arte como punto de encuentro, diálogo y experimentación constante.