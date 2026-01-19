¡Hola !

Daphne Anastassiou presentó ‘JOY’ en el Museo Ralli de Punta del Este

La propuesta se presenta en la sala anexa del museo y podrá visitarse hasta fin de mes, con entrada libre

Lelis Pagani.

FOTO

Curadora y productora general de la muestra Georgina Gil, embajador de la Unión Europea en Uruguay Petros Mavromichalis, artista plástica Daphne Anastassiou, embajadora del Arte Consciente Serrana Prunell, directora del Museo Ralli Diana Saiegh y productor de la muestra Andrés Castro.

FOTO

&nbsp;Alicia Rodríguez y Lelis Pagani.

FOTO

Mariela Pagliano.

FOTO

Rosario Fernández, Sandra Ferix y Claudia Flachussis.

FOTO

Claribel&nbsp;Terré Morell&nbsp;y Carola Rousso.

FOTO

Olivia Mena y Paula Salinas.

FOTO

Miriam Kotsakis.

FOTO

Verónica Cacciatori y Marcela Fruttero.

FOTO

Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La artista Daphne Anastassiou presentó el sábado 17 su propuesta JOY en el Museo Ralli de Punta del Este, en una inauguración que convocó a artistas, gestores culturales y público que se acercó con curiosidad a una experiencia distinta dentro del arte contemporáneo.

Durante la tarde, la sala anexa del museo fue recibiendo a los invitados en un clima sereno, con recorridos pausados y conversaciones que acompañaron la iniciativa. Anastassiou, artista chilena de raíces griegas y trayectoria internacional, llegó por primera vez a Uruguay con una muestra que propone otra relación con la obra: menos observación distante y más vivencia personal.

Las piezas que integran JOY dialogan con formas orgánicas, esculturas y símbolos que remiten al movimiento, la luz y la emoción. La exposición invita a tomarse el tiempo para mirar, detenerse y dejar que la experiencia suceda, sin consignas cerradas ni lecturas obligatorias. Cada obra funciona como un punto de contacto con lo sensible, apelando a la percepción y a lo intuitivo.

Con exposiciones y presentaciones en ciudades como Londres, París, Nueva York y Madrid, Anastassiou ha desarrollado una práctica que cruza arte, cuerpo y expresión emocional. Su trabajo se apoya en el proceso creativo como espacio de exploración, sin exigir formación previa ni conocimientos específicos, y propone al arte como un territorio accesible y abierto.

La inauguración contó con el auspicio de la Embajada de Grecia y fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. El público recorrió la muestra en un ambiente de calma y atención, acorde al espíritu de la propuesta, que se aleja del ritmo habitual de las inauguraciones y privilegia la experiencia.

Como parte de su visita, la artista ofrecerá el jueves 24 un taller vivencial gratuito, pensado como una instancia complementaria a la exposición. JOY podrá visitarse hasta fin de mes, con entrada libre, dentro de la programación de verano del Museo Ralli.

