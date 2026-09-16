Darío Jalfin y Hugo Fattoruso compartieron una noche de música en la Fundación Iturria

Hay canciones que no solo se escuchan: también guardan recuerdos, emociones y momentos de nuestra vida. Desde esa idea partió Canciones por dentro, el espectáculo interactivo que el pianista argentino Darío Jalfin compartió en esta edición junto con el músico uruguayo Hugo Fattoruso.
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La propuesta tuvo lugar la noche del viernes 11 en la Fundación Iturria, donde amantes de la música se reunieron para disfrutar de una cena-show en un ambiente íntimo. Antes de comenzar, los invitados también pudieron recorrer la fundación y conocer las obras que forman parte de su colección.
Durante la noche, Jalfin exploró la música, las letras y el proceso creativo detrás de canciones de grandes autores del Río de la Plata, entre ellos Luis Alberto Spinetta, Charly García, Jaime Roos, Andrés Calamaro y Fito Páez. La presencia de Fattoruso aportó, además, un encuentro especial entre dos generaciones y miradas sobre la música rioplatense.
Lejos de ser un concierto tradicional, la propuesta alternó canciones y conversaciones. Jalfin invitó al público a detenerse en aquello que existe detrás de cada composición y en la manera en que determinadas melodías pueden activar recuerdos y emociones.