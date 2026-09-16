Los secretos de lo que cocina en su casa la estrella de 'The Bear' Matty Matheson en su nuevo libro

Al chef, productor y actor canadiense Matty Matheson las trilogías le van bien. Así lo refleja la tríada de su descendencia: Macarthur, Rizzo y Ozzy; y también los libros de recetas que lleva editados: Matty Matheson: A Cookbook (2018), Matheson: Home Style Cookery (2020) y Sopas, ensaladas, sándwiches (2024), este último fue traducido al español por la editorial Neo Person en 2026. Los tres libros son superventas de The New York Times.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Sopas, ensaladas, sándwiches es, según Matheson, “el libro más completo” que ha escrito y, a su vez, el que tiene el objetivo menos pretencioso: brindar a las personas que cocinan en sus casas “recetas caseras, fáciles y divertidas”. Cabe aclarar que la parte de la simplicidad va en la forma de cocinar pero, al menos en Uruguay, se puede hacer cuesta arriba conseguir algunos de los ingredientes propuestos; por dar ejemplos: botarga, gochugaru, aceite de pepitas de uva o queso Monterey Jack.

Tributo gastronómico Un restaurante de París recreó los sándwiches de ‘El oso’ para celebrar el final de la serie

A través de las fotografías costumbristas de Quentin Bacon, el cocinero abre las puertas de su casa ubicada en una granja de seis hectáreas en la zona fronteriza del Niágara, junto con su esposa, Tricia, y sus tres hijos pequeños. Con una impronta grunge, que incluye incontables tatuajes en todo su cuerpo, su estilo de construcción culinaria de apariencia básica e incluso a veces desalineada, pero de sabores complejos, marida perfectamente con lo que se ve de su vida hogareña.

En las primeras páginas Matheson posa en su tina de madera de exterior calentada a leña con un caldo de cerdo con dumplings, remolachas baby asadas y panceta sostenida sobre su panza. Más adelante se lo ve junto a su esposa pelando porotos lupines sobre una mesa de madera para prepararlos con stracciatella di bufala, albahaca y anchoas. Y sobre el final aparece lo dulce, y la receta de su sándwich clásico de helado de menta granizada viene acompañada con postales de los tres pequeños luchando contra el inminente derretimiento verdoso del alimento.

Propietario de varios restaurantes en Canadá y Estados Unidos —desde hamburgueserías y pizzerías hasta el reconocido Prime Seafood Palace y un local vietnamita enfocado en pho y bánh mì, que comparte con su mentor Rang Nguyen—, se volvió un personaje popular gracias a interpretar a Neil Fak, un mecánico inútil, en The Bear (2022-2026). A la afamada serie ambientada en el restaurante familiar The Beef en Chicago ingresó como asesor culinario, luego fue productor y al final también entró al elenco en lo que fue su debut como actor.

“Amo los restaurantes, tanto lo bueno como lo malo; es duro, estamos rotos por dentro (…). Todos nosotros aquí hacemos este programa juntos; logramos que la gente se sienta bien, o llena de ansiedad, o que reviva traumas. Pero esto es increíble, es hermoso”, dijo en el escenario de los Premios Emmy en 2024 cuando The Bear recibió el galardón a Mejor serie de comedia y luego de ser el receptor de un largo beso en la boca por parte de su compañero de elenco Ebon Moss-Bachrach.

Lucila Castillo

Esa tónica ácida y ese humor negro atraviesan las páginas de Sopas, ensaladas, sándwiches, mientras transforma en gourmet tres tipos de platos sencillos y caseros. “Esta sopa te va a reconfortar en esos días fríos de invierno, cuando a media tarde ya es de noche y la depresión estacional empieza a hacer de las suyas”, describe en el final de la introducción a la receta de una crema de chirivía caramelizada con sirope de arce, chips de tupinambo (papa alcachofada) y ricota. “Sin rodeos, esto es la hostia. Estamos tejiendo sueños para psicópatas que se lanzan de cabeza a agujeros negros”, comenta sobre otra preparación.

Las 126 recetas del libro encuentran al lector con un chef al que genuinamente le gusta comer y compartir sus platos con los suyos. Desde la búsqueda de sus raíces escocesas con una sopa espesa de abadejo, papas y cebollas, pasando por la sofisticación minimalista de una ensalada de sashimi, hasta un homenaje al breakfast beicon o un taco de carne de ternera; todo es posible en el universo Sopas, ensaladas, sándwiches que creó Matheson.

Cullen Skink

Ingredientes

Para 6 personas

Tiempo de preparación: 1 y 1/2 horas

4 tazas de leche entera

450 g de abadejo ahumado

1 hoja de laurel

240 g de beicon extrahumado, cortado en trozos gruesos de 1,5 cm

1 cebolla amarilla, picada

3 puerros pequeños (solo la parte blanca), finamente picados

4 papas yukon gold, peladas y cortadas en cubos

6 tazas de caldo de pollo

3 cucharadas de sal kosher

1 hogaza pequeña de pan de masa madre, para servir

Preparación

En una olla mediana a fuego medio, echá la leche, el abadejo y la hoja de laurel. Dejá que hierva a fuego lento durante 5 minutos. Retirá del fuego y dejá reposar otros 15 minutos. Sacá el abadejo con cuidado, quitale la piel y tirala. Desmenuzá el pescado y reservalo hasta que lo necesites. Reservá también la leche y desechá la hoja de laurel.

En una olla mediana aparte, a fuego medio, sofreí lentamente el beicon durante unos 10 minutos, hasta que esté ligeramente dorado. Incorporá la cebolla y los puerros, y rehogá hasta que las verduras estén tiernas y translúcidas; intentá que no se doren demasiado. Añadí las papas y salteá durante 1 minuto. Vertí el caldo de pollo y dejá hervir a fuego lento unos 30 minutos, hasta que las papas estén tiernas.

Con una espumadera, retirá aproximadamente un cuarto de las papas y pasalas a un bol. Trituralas en un procesador de alimentos o batidora con un poco del líquido de cocción hasta lograr una textura homogénea. Incorporá esta mezcla a la olla junto con la leche reservada y remové con una espátula. Cociná a fuego lento durante unos 10 minutos, hasta que espese.

Cuando la sopa esté bien espesa y cremosa, incorporá el pescado desmenuzado y rectificá el punto de sal. Ajustala a tu gusto. Acompañá con un buen trozo de pan crujiente.

Larb frío de cerdo picado

Ingredientes

Para 4 personas

Tiempo de preparación: 30 minutos

Salsa para larb

1/2 taza de salsa de pescado

Ralladura de 1 lima

Jugo de 6 limas

2 chiles rojos tailandeses, cortados en rodajas finas

1 chile serrano, cortado en rodajas finas

1 diente de ajo, picado

1 trozo de jengibre de 5 cm, pelado y picado

1/2 taza de cilantro, finamente picado

Para el cerdo

1/4 de taza de arroz glutinoso sin cocinar

2 cucharadas de aceite de canola

680 g de carne picada de cerdo

1/4 de taza de menta picada

1/4 de taza de albahaca tailandesa picada

1/4 de taza de cilantro picado

1/2 cebolla, cortada en aros finos

1 repollo blanco

1/2 taza de chicharrón, triturado en trozos pequeños

2 limas, cortadas en gajos para servir

Para la salsa para larb

En un bol pequeño, mezclá la salsa de pescado, la ralladura y el jugo de lima, los chiles tailandeses, el serrano, el ajo, el jengibre y el cilantro. Reservá.

En una sartén sin aceite a fuego medio-bajo, tostá el arroz durante unos 15 minutos, hasta que adquiera un tono dorado y desprenda un aroma intenso. Luego, pasalo a un mortero y machacalo hasta que quede fino. Reservá.

Poné una olla grande a fuego medio. Echá el aceite de canola y la carne de cerdo, y cociná unos 5 minutos, hasta que se vuelva gris. Incorporá la salsa larb, la menta, la albahaca tailandesa, el cilantro, la cebolla y el arroz tostado. Seguí cocinando hasta que la mezcla empiece a tostarse, otros 3 minutos. Retirá del fuego y reservá.

Cortá el repollo en cuartos y separá las hojas para formar pequeños cuencos. Serví la carne en estos cuencos. Decorá cada uno con un poco de chicharrón y colocá los gajos de lima al lado para que cada comensal los exprima a gusto.

Sándwich de waffle para el desayuno con mascarpone, mermelada de frutilla, huevo frito y panceta

Ingredientes

Para 4 personas

Tiempo de preparación: 45 minutos

1 y 1/2 tazas de crema de leche para batir

3 tazas de azúcar

1 taza de queso mascarpone

4 rodajas de beicon gruesas, cortadas por la mitad

4 huevos

1 cucharada de canela molida

Sal kosher

2 tazas de aceite de canola

8 waffles congelados

1 taza de mermelada de frutilla casera

Poné una bandeja en el horno y precalentalo a 230 °C.

Para el relleno de mascarpone

En un bol grande y bien frío, batí la crema de leche con 1 taza de azúcar hasta que tenga picos firmes. Si no querés dejarte los brazos en el intento, usá una batidora de mano. Pasá la mitad a otro bol, añadí el mascarpone y batilo hasta que quede homogéneo. Luego, incorporá el resto de la crema batida e integrala poco a poco con una espátula y movimientos envolventes. Cubrí el bol y metelo en la heladera unos 20 minutos, hasta que lo vayas a usar.

Ahora toca hacer huevos y beicon al horno en una sola bandeja. Extendé las rodajas de beicon en la bandeja caliente y asalas hasta que suelten la grasa y empiecen a rizarse, unos 8 minutos. Sacá la bandeja del horno, mové el beicon a un lado y, en el espacio libre, cascá los huevos. Meté la bandeja de nuevo en el horno y cociná durante unos 3 minutos, hasta que las claras estén cuajadas pero tiernas. Sacá la bandeja y reservala.

Poné papel de cocina en una bandeja para hornear. En un bol mediano, mezclá las 2 tazas de azúcar restantes, la canela y una pizca de sal. En una olla grande, calentá el aceite a 175 °C. Freí los waffles, de 4 en 4, unos 2 minutos por cada lado, hasta que se doren. A continuación, pasalos por la mezcla de azúcar y colocalos en la bandeja preparada con papel de cocina.

Untá 4 waffles con la crema de mascarpone montada y colocá encima un huevo, 2 mitades de beicon frito crujiente y media taza de mermelada. Cubrí con los waffles fritos restantes y cometelo al momento.