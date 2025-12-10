Deporte, historia y comunidad se encuentran en el nuevo polideportivo de Elbio Fernández

Con una superficie de 5.800 metros cuadrados, tres canchas reglamentarias, gimnasios para múltiples disciplinas y un área social multipropósito

La Escuela y Liceo Elbio Fernández inauguró de manera oficial el jueves 4 su nuevo polideportivo, un espacio largamente proyectado que suma deporte, patrimonio y comunidad a su propuesta educativa. Durante la ceremonia en Carlos Quijano 1311, el presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular (SAEP), Enrique González de Toro, puso el acento en una convicción que atraviesa toda la identidad de la institución: la educación va mucho más allá de lo académico.

“El deporte, como la educación, es una escuela de vida”, expresó al destacar que este nuevo espacio representa un compromiso profundo con la formación integral de los estudiantes, su bienestar, su futuro y el desarrollo de hábitos saludables. Valores como el esfuerzo, la colaboración, la disciplina, el compañerismo, el respeto por las normas y la perseverancia fueron señalados como aprendizajes que trascienden las aulas y acompañan a las personas a lo largo de toda su vida.

González de Toro también subrayó el fuerte sentido comunitario del polideportivo, concebido como un lugar de integración y encuentro abierto a las familias, los exalumnos, los funcionarios y, especialmente, los niños de las escuelas públicas del barrio (un compromiso asumido desde el inicio del proyecto, en 2021, junto con Administración Nacional de Educación Pública). “Estamos convencidos de que, cuando se construyen puentes y lazos, se contribuye a una mejor ciudadanía”, afirmó.

La obra tiene, además, un valor patrimonial singular. El presidente de la SAEP destacó el rescate de elementos arquitectónicos emblemáticos del arquitecto Julio Vilamajó, autor de la antigua sede del Club Atlético Peñarol que funcionó en ese predio. La recuperación de la bóveda interior, el rediseño de techos y lucernarios, así como la conservación de la fachada sobre la calle Durazno —declarada Patrimonio Nacional—, forman parte de una puesta en valor que conecta pasado y presente.

Con una superficie de 5.800 metros cuadrados, tres canchas reglamentarias, gimnasios para múltiples disciplinas y un área social multipropósito, el Polideportivo Elbio Fernández se presenta como mucho más que un edificio nuevo: es un espacio donde el deporte, la educación, la historia y la comunidad vuelven a encontrarse.