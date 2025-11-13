¡Hola !

Deporte y clima familiar en una nueva edición de la Copa Summum

En una jornada a pleno deporte, los jugadores provenientes de distintos colegios vivieron, junto con sus familias, un clima de sana competencia y espíritu de equipo

De Summum: Darío Guemberena, Florencia Malo, Natalia Labat,&nbsp;Inés Laborde y Virginia Geninazzi.

La nueva edición de la Copa Summum se jugó en el campo de deportes The British Schools con la participación de 12 equipos de rugby y nueve de hockey.

En una jornada a pleno deporte, los jugadores provenientes de distintos colegios vivieron, junto con sus familias, un clima de sana competencia y espíritu de equipo.

En rugby, la Copa de Oro se la llevó el equipo de Old Christian’s, la Copa de Plata fue para Lions y Los Cuervos quedaron en el tercer lugar. Mientras tanto, el premio Fair Play a la Corrección Deportiva correspondió al equipo de Champagnat.

En cuanto al hockey, la Copa de Oro recayó en Old Brendan’s, Old Ivy ganó la Copa de Plata y Old Sampa obtuvo la Copa de Bronce. El trofeo Fair Play de las chicas quedó en manos del Colegio Seminario.

Por tercer año consecutivo, estuvo presente el influencer Guille Fútbol para compartir carisma y cercanía con los deportistas y sus padres.

Pero este campeonato no solo contó con deporte y alegría. La sorpresa de la tarde fue una acción interactiva basada en inteligencia artificial que Summum desarrolló especialmente para la ocasión. A través de una experiencia lúdica e innovadora, los chicos podían verse como jugadores de rugby o hockey en lugares impensados: dentro del coliseo romano rodeados de leones y gladiadores, en la era jurásica, en una batalla galáctica, dentro de un videojuego o por las calles de Nueva York.

Esta instancia demostró el compromiso de Summum con la salud de la comunidad al fomentar tanto la práctica de deportes como el disfrute en familia.

