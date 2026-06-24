Desem organizó su cena benéfica “El futuro no llega, se construye”

Para la organización, el gran desafío es cómo generar más oportunidades para las nuevas generaciones

La cena benéfica 2026 de Desem Junior Achievement, que se realizó en el Club de Golf del Uruguay, tuvo una consigna que sintetizó el espíritu de la organización: “El futuro no llega, se construye”. Se trató de un encuentro atravesado por la transformación tecnológica, la incertidumbre y los cambios acelerados en el mundo del trabajo, con una pregunta como eje: ¿cómo preparamos a los jóvenes para el futuro? Se trata de una incertidumbre que preocupa a educadores, empresas y organizaciones de todo el mundo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Los más de 180 asistentes —referentes empresariales— formaron parte de una noche que buscó poner en el centro un gran desafío: cómo crear más oportunidades para que las nuevas generaciones puedan desarrollar su potencial y construir proyectos de vida.

El momento central del encuentro fue una conversación con Sergio Fogel, cofundador de dLocal, una empresa de tecnología financiera que se dedica al desarrollo de infraestructura en América Latina, África y Asia, además de respaldar la expansión de las empresas globales innovadoras. Fogel compartió reflexiones sobre la tecnología, la educación, el liderazgo y la transformación social. El experto recordó que fue “un niño muy introvertido y curioso” y sostuvo que uno de los grandes aprendizajes de su trayectoria fue entender que Uruguay necesita desarrollar una mentalidad más global. “Tenemos que buscar la manera de estar más abiertos al mundo”, expresó, y destacó la importancia de que los jóvenes se expongan a nuevas experiencias, culturas y realidades para ampliar su mirada. También se refirió a los desafíos que enfrentan hoy los sistemas educativos en todo el mundo frente al avance de la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos.

“Estamos complicados, pero la realidad es que hoy nadie sabe qué es lo que viene. Tal vez, es una oportunidad interesante para hacer un reset (reinicio) y empezar de cero”, reflexionó. No obstante, señaló la complejidad que implica transformar la educación porque cambiar el sistema es “muy difícil”.

Fogel compartió una reflexión que atravesó toda la conversación: “No estamos resolviendo el problema de raíz del país, es demasiado grande para nosotros, pero por lo menos en el camino vamos a dar oportunidades. Todos los cambios en la educación son muy muy complejos, ahora se viene un mundo totalmente diferente”.