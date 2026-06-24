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Desem organizó su cena benéfica “El futuro no llega, se construye”

Para la organización, el gran desafío es cómo generar más oportunidades para las nuevas generaciones

De Desem: vicepresidente del Consejo Directivo Simón Fuhrman, directora ejecutiva Macarena López, miembro del Consejo Directivo Juan Carlos Raffo y presidente del Consejo Directivo Juan Pablo Saibene.

De Desem: vicepresidente del Consejo Directivo Simón Fuhrman, directora ejecutiva Macarena López, miembro del Consejo Directivo Juan Carlos Raffo y presidente del Consejo Directivo Juan Pablo Saibene.

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Valentina Weikert
Bruno Golembiewski, Gonzalo de Azpitarte y Joaquín Izuibejeres.

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Valentina Weikert
Sergio Fogel y Álvaro Hargain.

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Mariana Capelli y Sofía Roldós.

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Valentina Weikert
María Eugenia Poeymiró y Sofía Lantean.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La cena benéfica 2026 de Desem Junior Achievement, que se realizó en el Club de Golf del Uruguay, tuvo una consigna que sintetizó el espíritu de la organización: “El futuro no llega, se construye”. Se trató de un encuentro atravesado por la transformación tecnológica, la incertidumbre y los cambios acelerados en el mundo del trabajo, con una pregunta como eje: ¿cómo preparamos a los jóvenes para el futuro? Se trata de una incertidumbre que preocupa a educadores, empresas y organizaciones de todo el mundo.

Los más de 180 asistentes —referentes empresariales— formaron parte de una noche que buscó poner en el centro un gran desafío: cómo crear más oportunidades para que las nuevas generaciones puedan desarrollar su potencial y construir proyectos de vida.

El momento central del encuentro fue una conversación con Sergio Fogel, cofundador de dLocal, una empresa de tecnología financiera que se dedica al desarrollo de infraestructura en América Latina, África y Asia, además de respaldar la expansión de las empresas globales innovadoras. Fogel compartió reflexiones sobre la tecnología, la educación, el liderazgo y la transformación social. El experto recordó que fue “un niño muy introvertido y curioso” y sostuvo que uno de los grandes aprendizajes de su trayectoria fue entender que Uruguay necesita desarrollar una mentalidad más global. “Tenemos que buscar la manera de estar más abiertos al mundo”, expresó, y destacó la importancia de que los jóvenes se expongan a nuevas experiencias, culturas y realidades para ampliar su mirada. También se refirió a los desafíos que enfrentan hoy los sistemas educativos en todo el mundo frente al avance de la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos.

“Estamos complicados, pero la realidad es que hoy nadie sabe qué es lo que viene. Tal vez, es una oportunidad interesante para hacer un reset (reinicio) y empezar de cero”, reflexionó. No obstante, señaló la complejidad que implica transformar la educación porque cambiar el sistema es “muy difícil”.

Fogel compartió una reflexión que atravesó toda la conversación: “No estamos resolviendo el problema de raíz del país, es demasiado grande para nosotros, pero por lo menos en el camino vamos a dar oportunidades. Todos los cambios en la educación son muy muy complejos, ahora se viene un mundo totalmente diferente”.

Desem es una fundación sin fines de lucro que promueve el espíritu emprendedor y la preparación para el futuro de los jóvenes uruguayos. Sus proyectos educativos llegan cada año a las 20.000 experiencias gratuitas. Fundada en 1990, es pionera en el ecosistema emprendedor nacional y cuenta con más de 200.000 graduados.

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