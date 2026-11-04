Divino inició el ciclo de charlas Modo Hogar Divino

En el marco de la campaña Modo Hogar Divino, un ciclo de encuentros que busca crear hogares más felices, Divino invitó al psicólogo y escritor uruguayo Alejandro De Barbieri a hablar sobre su libro Lo que cura es el vínculo. La charla, titulada Vivir mejor empieza en casa, se realizó en la casa central de la empresa, el lunes 26, y contó con la presencia de un grupo de clientes y comunicadores, quienes disfrutaron de una merienda y tuvieron la oportunidad de interactuar con el autor.
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Modo Hogar Divino se desarrollará durante los próximos meses con una agenda de actividades que incluirá charlas sobre crianza, salud mental y bienestar, talleres gastronómicos y encuentros dedicados al diseño, la decoración y las tendencias para el hogar.
La gerenta de Marketing y Comunicación Corporativa de Divino, Victoria Dutra, aseguró que el objetivo es “ayudar a las personas a crear hogares donde se sientan bien”.
“Hace tiempo que venimos realizando charlas y talleres gratuitos en nuestra casa central como parte del paseo del hogar más grande del país. Nos gusta que nuestros clientes nos visiten no solamente para comprar, sino también para pasar un buen momento, aprender algo nuevo o descubrir ideas que puedan llevarse a sus casas”, agregó Dutra.
Además de presentar su libro, De Barbieri compartió reflexiones sobre la importancia de los vínculos, las emociones y las relaciones que las personas construimos con quienes nos rodean. “La mente no está solo en el cerebro y la terapia no está solo en el consultorio”, señaló, en el entendido de que la comunidad también influye en la salud mental. El experto sostuvo que, a pesar de los estigmas, los varones están empezando a hablar sobre depresión, en especial quienes se encuentran en la franja etaria de entre 25 y 30 años. De todas formas, advirtió que en la Administración de los Servicios de Salud del Estado hay una lista de 30.000 personas a la espera de asistencia psicológica. Sobre el final, De Barbieri destacó la importancia de contar con una red de contención —personas que sepan escuchar y aplicar “primeros auxilios” emocionales—, incluso en el ámbito laboral.