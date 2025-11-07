¡Hola !

Droguería Industrial Uruguaya celebró sus 90 años

El festejo fue en la sala Hugo Balzo del Sodre e incluyó una charla de Gustavo Zerbino

De Droguería Industrial Uruguay: gerente comercial y de Marketing Juan Pablo Pesce, director Alberto González-Rocca, gerente de Logística y Sistemas Marco Bonavita y director Marcelo Doldán.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Jorge Caumont con Ana y Mario Durán.&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Patricia Cuestas, Carolina García y Marisabel Regueiro. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Fabián Westerfeld, Manuel García y Pablo De Maio.

FOTO

Adrián Echeverriaga

Con un emotivo encuentro en el Sodre, el lunes 3, Droguería Industrial Uruguaya Emilio Benzo S.A. celebró sus 90 años. La jornada reunió a colaboradores, clientes y proveedores en un encuentro que combinó reflexión, reconocimiento y celebración.

La tarde comenzó con las palabras de uno de los directores de la empresa: Raúl González-Rocca, que fue homenajeado por su trayectoria y compromiso. González-Rocca tiene 95 años y sigue siendo referente en la empresa. En su discurso, destacó la importancia de valorar el camino recorrido y mantener viva la vocación de servicio que caracteriza a la organización desde sus inicios.

La celebración contó, además, con la participación de Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes, quien ofreció una conferencia profundamente motivadora sobre la resiliencia, la gratitud y el trabajo en equipo.

El encuentro culminó con la presentación de la Orquesta Juvenil del Sodre, que brindó un cierre musical lleno de energía y emoción.

Droguería Industrial Uruguay, pionera en su sector, reafirmó su compromiso con el desarrollo de la industria y la construcción de vínculos sólidos con colaboradores, clientes y proveedores a partir de la calidad y la empatía con la comunidad.

