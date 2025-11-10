El español Ignacio García-Vidal sustituirá a Nicolás Rauss en la Ossodre

El español Ignacio García-Vidal será el nuevo director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre (Ossodre), a partir de 2026, en sustitución del suizo Nicolás Rauss , quien está al frente de la Ossodre desde 2023 y cuya remoción fue decidida en las últimas semanas. Así lo comunicó la semana pasada el Consejo Directivo (CD) del organismo, presidido por Luis Pérez Aquino .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En un comunicado emitido el miércoles 5, el CD del Sodre reconoce la labor de Rauss, “caracterizada por su dedicación y la construcción de un buen vínculo artístico y humano con los músicos”, y manifiesta que la decisión responde “a criterios de gestión con el objetivo de consolidar un proyecto de largo plazo para la Ossodre”.

Obituario A los 88 años murió Cacho de la Cruz, uno de los rostros más recordados de la televisión uruguaya

Entrevista Tabaré Rivero: “Si hubiera sabido que la banda iba a durar 40 años, no le hubiera puesto mi nombre”

Sobre García-Vidal, el comunicado señala que el nuevo ciclo “busca afianzar la excelencia musical, en diálogo con el repertorio universal y la presencia territorial, poniendo énfasis en las infancias y el desarrollo de audiencias”.

El comunicado también informa que, tal como anunció Pérez Aquino en entrevista con Búsqueda , “Rauss continuará vinculado a la orquesta como director invitado durante las temporadas venideras”, en las que dirigirá “dos programas en Montevideo y dos en el interior por temporada”.

Aunque no dio su nombre, en esa entrevista , Pérez Aquino adelantó los atributos del nuevo director español: “Entendimos que era necesario un cambio en la dirección de la orquesta, creímos que estaba bueno darle otro perfil a la orquesta, un perfil más fresco, con mayor comunicación, con potencial para atraer nuevos públicos, especialmente en las infancias. Por ahí viene el cambio”.

Una carrera vinculada a Uruguay

García-Vidal nació en 1979 en el municipio español de Cocentaina, en la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana), se formó en España pero debutó como director de orquesta profesional al frente de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, cuando tenía 24 años. Fue en noviembre de 2003 en el ballroom del Hotel Radisson (el Solís estaba en la etapa final de su gran refacción). Desde entonces el español se ha posicionado en el panorama sinfónico europeo y latinoamericano como un director de gran personalidad musical. En el Sodre, ha dirigido a la Orquesta Sinfónica Juvenil.

Según indica un completo perfil biográfico publicado en su sitio web (ignaciogarciavidal.com), el valenciano ha dirigido orquestas de relevancia en el Teatro Real de Madrid, el Colón de Buenos Aires, el Municipal de Río de Janeiro, el Nacional Sucre de Quito y el Théâtre National de Argel (Argelia), además del Solís, donde dirigió varias veces tanto a la Filarmónica como a la Banda Sinfónica de Montevideo.

Ignacio garcia Vidal Solís Carlos Glez

Tiene una doble formación universitaria (artística y humanística) en la emblemática Universidad de Salamanca: es licenciado en Historia, Ciencias de la Música y Musicología y en Ciencias de la Comunicación. Con una marcada vocación de eclecticismo, a su formación como musicólogo y comunicador le sumó una especialización en dirección orquestal con maestros de España, Rusia, Estonia y Austria, y tiene un doctorado en Didáctica de la Dirección Musical.

“Para mí la pedagogía es una vocación. Me encanta compartir conocimientos tanto como dirigir en un escenario”, suele decir.

En España ha dirigido a la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española, la Orquestra de la Comunitat Valenciana y sinfónicas de Bilbao, Tenerife, Navarra, Asturias, Alicante, Granada, Extremadura, Gran Canaria, Las Palmas y Murcia.

Ha tenido una intensa actividad en la región. En Argentina estuvo en el podio con la Sinfónica Nacional Argentina, la Filarmónica del Teatro Colón, y orquestas de Salta, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata y Tucumán.

En Brasil, por su parte, dirigió la Sinfónica de Porto Alegre, la Sinfónica Brasileira y la Sinfónica del Teatro Nacional Claudio Santoro de Brasilia. En otras latitudes, fue convocado a dirigir la Orquesta de la Radio Nacional de Kiev (Ucrania) y la Filarmónica de Würzburg (Alemania).

“García-Vidal es uno de esos directores que saben comunicar su propio disfrute de las obras que dirige con un enfoque vocacional”, publicó años atrás la revista uruguaya Sinfónica. En Argentina fue calificado como “un director de lujo, expresivo, preciso, tierno y arrollador” (Salta 21) y como “dueño de una magistral didáctica y conocimiento, acompañado por una pasión sin límites fuera de todo egoísmo con la sencillez de los grandes” (Diario Andino).

Entre los solistas a los que ha dirigido están la brasileña Linda Bustani (piano), el español Guillermo Pastrana (violonchelo), el libanés-armenio-español Ara Malikian (violín) y los uruguayos Eduardo Fernández (guitarra) y Raquel Boldorini (piano).