El arte sacro popular mexicano llega al Museo de Arte Precolombino e Indígena

Director del MAPI Facundo de Almeida y de la Embajada de México: encargada de Diplomacia Pública y Asuntos Culturales Cecilia Sánchez y jefe de Cancillería Andrés Ruiz.

El Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) presentó la exposición Nacimiento. Miradas en el tiempo, una colección de más de 1.100 figuras de arcilla creadas por el artesano mexicano Felipe Nieva. La inauguración se llevó adelante el miércoles 3 y la muestra podrá ser visitada hasta principios del mes de abril de 2026 en el museo situado en la calle 25 de Mayo 279, de lunes a sábados entre las 10.30 y las 17.30 horas.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El director del MAPI, Facundo de Almeida, dijo a Galería que Nieva trabajó a fines del siglo XIX y creó una colección de figuras vinculadas a historias bíblicas. “Está muy asociado a lo que nosotros llamamos pesebre, que en México denominan nacimientos. Esta es una propuesta de la fundación mexicana AMMA (creada en 2003 por Amparo Espinosa Rugarcía y Manuel Serrano Espinosa), que gestiona colecciones de arte contemporáneo. Es la primera vez que la exposición sale de México”, dijo.

De Almeida agregó que debieron hacer un traslado en barco y otro en avión: por mar llegaron las vitrinas y por aire las figuras. Cada una de las piezas fue colocada en un cajón con el espacio justo para que no se quebraran en el viaje.

Sobre la exposición, el director del MAPI agregó: “Va en línea con el trabajo que solemos hacer, que es mostrar no solo objetos indígenas precolombinos, sino también producción del arte contemporáneo latinoamericano”. Además, comentó que esta época del año, cercana a las fiestas tradicionales, es ideal para exponer este tipo de obras.