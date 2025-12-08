¡Hola !

El arte sacro popular mexicano llega al Museo de Arte Precolombino e Indígena

La exposición reúne 1.100 figuras de arcilla que recrean pasajes bíblicos

Las figuras representan escenas de la Biblia.

FOTO

Valentina Weikert
Director del MAPI Facundo de Almeida y de la Embajada de México: encargada de Diplomacia Pública y Asuntos Culturales Cecilia Sánchez y jefe de Cancillería Andrés Ruiz.

FOTO

Valentina Weikert
Cecilia Acosta, curador Miguel Ángel Aguilar y Mar Villarroel.

FOTO

Valentina Weikert
Marlene Gómez, embajador de Colombia Francisco Coy y Melina Strakalaitis.

FOTO

Valentina Weikert
Virginia Piria.

FOTO

Valentina Weikert
Patricia Vidal, Roberto Agazzi, Patricia Scheiner y Miguel Rocha.

FOTO

Valentina Weikert
Embajadora de Panamá María Gabriela Méndez junto a la encargada de Negocios de Palestina Nadia Qaraqra.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI) presentó la exposición Nacimiento. Miradas en el tiempo, una colección de más de 1.100 figuras de arcilla creadas por el artesano mexicano Felipe Nieva. La inauguración se llevó adelante el miércoles 3 y la muestra podrá ser visitada hasta principios del mes de abril de 2026 en el museo situado en la calle 25 de Mayo 279, de lunes a sábados entre las 10.30 y las 17.30 horas.

El director del MAPI, Facundo de Almeida, dijo a Galería que Nieva trabajó a fines del siglo XIX y creó una colección de figuras vinculadas a historias bíblicas. “Está muy asociado a lo que nosotros llamamos pesebre, que en México denominan nacimientos. Esta es una propuesta de la fundación mexicana AMMA (creada en 2003 por Amparo Espinosa Rugarcía y Manuel Serrano Espinosa), que gestiona colecciones de arte contemporáneo. Es la primera vez que la exposición sale de México”, dijo.

De Almeida agregó que debieron hacer un traslado en barco y otro en avión: por mar llegaron las vitrinas y por aire las figuras. Cada una de las piezas fue colocada en un cajón con el espacio justo para que no se quebraran en el viaje.

Sobre la exposición, el director del MAPI agregó: “Va en línea con el trabajo que solemos hacer, que es mostrar no solo objetos indígenas precolombinos, sino también producción del arte contemporáneo latinoamericano”. Además, comentó que esta época del año, cercana a las fiestas tradicionales, es ideal para exponer este tipo de obras.

Las figuras representan desde el paraíso y los relatos del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús, y cada escena está construida con un lenguaje figurativo-expresionista. Con colores intensos y gestos amplificados, Nieva creó composiciones cargadas de expresividad, testimonios de la tradición del arte sacro popular.

