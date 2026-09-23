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El BROU celebró sus 130 años en la Expo Prado

El banco presentó la incorporación de Visa Infinite a su programa de beneficios BROU Recompensa, durante un encuentro en la Expo Prado

Presidente de la ARU Rafael Ferber, vicepresidenta del BROU Adriana Rodríguez, presidente del BROU Álvaro García y secretario de la ARU Pablo Barreto.

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Lucila Castillo
Ministro de Ganadería Alfredo Fratti junto a la gerenta general del BROU Mariela Espino.

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Lucila Castillo
El presidente del BROU Álvaro García inauguró el estand del banco en la Expo Prado.

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Lucila Castillo
Álvaro García, Walter Hugo Abelenda, Gabriela Fernández, Gonzalo Indarte y Juan José Rodríguez.

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Lucila Castillo
Ignacio Fessler, Patricia Sánchez, Carola Labandeira y Gustavo Galli.

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Lucila Castillo
Guillermo O’Brien, Hernán Zorrilla y Cecilia Pattarino.

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Lucila Castillo
Eduardo Urgal y Albérico Gadea.

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Lucila Castillo
Martín Uhlig y Roberto Urroz.

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Lucila Castillo
Hugo Auzán y Carmen Porteiro.

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Lucila Castillo
Silvia Domínguez y Marta Alzáibar.

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Lucila Castillo
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Por Branded Content

El presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Álvaro García, inauguró el pabellón de la institución bancaria en la Expo Prado 2026. El miércoles 16, autoridades y amigos se reunieron para celebrar, además, el 130° aniversario del banco. García anunció que Visa Infinite, producto dirigido a clientes del segmento premium, integrará el programa de beneficios BROU Recompensa, con servicios y beneficios asociados a sus tarjetas.

En su discurso, el jerarca destacó que el BROU, desde su creación, tuvo una propuesta descentralizada, con locales en todo el país —hoy hay 130 sucursales y más de 8.500 puntos de retiro de dinero—. “Es un honor conducir este banco que no en balde tiene el apodo de ‘banco país’, y bien ganado lo tiene, porque viene apoyando el desarrollo nacional en todos los sectores”, dijo.

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En la actualidad el BROU tiene 2 millones de clientes, lo que se acerca a la totalidad de personas bancarizadas. También, hizo especial énfasis en las 1,8 millones de tarjetas de débito emitidas y los 110.000 clientes corporativos. El patrimonio del BROU es de 3.000 millones de dólares (lo que equivale al 50% del sistema financiero nacional). Sus activos alcanzan los 26.000 millones de dólares, lo que equivale a alrededor de un tercio del Producto Bruto Interno uruguayo.

García destacó la relación que mantienen con otros bancos estatales y el vínculo con la Asociación de Bancarios del Uruguay. “Tenemos un directorio abierto y activo”, sostuvo. Con relación al crédito rural, señaló que, desde 1912, existe una división que se encarga de este tipo de negocios. “Estamos donde muchos otros actores no están y estamos cuando también muchos otros actores no están”, agregó.

El presidente del banco recordó que al inicio del año el sector agropecuario se enfrentó a una sequía, con una declaración de emergencia agropecuaria, mientras que el segundo semestre de 2026 presenta riesgos por un probable exceso de agua. “El banco acompañó en todos los casos”, declaró.

Al finalizar su discurso, los invitados compartieron un cóctel con autoridades del banco y de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

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