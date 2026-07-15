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El Cafecito propone un ciclo para acercar el arte a la vida cotidiana

El café, con locales en Punta Carretas y Pocitos, dio inicio a su primera temporada de muestras de artistas locales con la exposición Forma y gesto, de Julián Ruiz

Emiliano Núñez y Facundo Rodríguez rodean al artista Julián Ruiz.

Emiliano Núñez y Facundo Rodríguez rodean al artista Julián Ruiz.

FOTO

Valentina Weikert
Isabel e Inés García.

Isabel e Inés García.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Cafecito, con sedes en Punta Carretas y Pocitos, dio comienzo a la primera temporada de su ciclo de exposiciones dedicado a artistas locales, un proyecto que el equipo del café venía imaginando desde hacía tiempo y que finalmente logró concretarse con el objetivo de abrir un nuevo espacio para el arte dentro de un ámbito cotidiano.

El encargado de inaugurar este ciclo fue el artista visual Julián Ruiz, quien presentó su serie Forma y gesto en la sede de Pocitos (Miguel Barreiro 3293). La muestra parte de una idea central sintetizada en la frase Cada gesto necesita un fondo que lo sostenga, que invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre las formas, los movimientos y el espacio que las contiene.

Con motivo de la apertura, el jueves 9 Ruiz estuvo presente para compartir con los asistentes el proceso creativo detrás de la serie, explicar el concepto de las obras y dialogar con quienes se acercaron a conocer la muestra.

La iniciativa nace de una visión compartida entre El Cafecito y el propio artista: que el café no sea solo un lugar para comer o tomar algo, pero que tampoco se transforme en una sala de exposiciones tradicional. La propuesta busca que ambas experiencias convivan con naturalidad y permita que el arte forme parte del recorrido cotidiano de quienes visitan el lugar sin alterar la esencia del espacio.

Desde El Cafecito entienden que un establecimiento gastronómico también puede convertirse en un punto de encuentro para la cultura, donde una taza de café, una conversación y una obra de arte puedan coexistir. La intención es que cada visitante tenga la posibilidad de detenerse unos minutos a observar una pintura, conversar sobre ella o, simplemente, dejarse sorprender por las obras mientras disfruta de un momento de descanso.

Con este ciclo, el café también apuesta por brindar mayor visibilidad a artistas emergentes o consolidados, ofreciéndoles un espacio diferente para exhibir su trabajo y generar un vínculo directo con el público en un contexto más íntimo y espontáneo.

La exposición Forma y gesto permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre y marcará el comienzo de una programación que buscará incorporar nuevos artistas y propuestas a lo largo del año.

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