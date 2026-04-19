El Club de Mujeres convocó a repensar la salud desde una mirada integral

Un encuentro que combinó reflexión, intercambio cercano y experiencias compartidas para poner el bienestar en el centro

El Club de Mujeres, creado por Alejandra Frutos e Ivana Azcué hace nueve años, volvió a convocar a su comunidad con una propuesta que invita a hacer una pausa y repensar el concepto de salud en la vida cotidiana. Lo que comenzó como el Club de Mamis, un espacio pensado para acompañar a mujeres en una etapa tan desafiante y vulnerable como la maternidad, creció con el tiempo hasta convertirse en un punto de encuentro más amplio, siempre con eventos gratuitos y el apoyo de numerosas marcas que creen en el proyecto.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En esta oportunidad, la convocatoria —organizada junto con Seguro Americano, La Roche-Posay y Victoria Plaza Office Tower, donde tuvo lugar el encuentro— se dio en el marco del Día Mundial de la Salud y giró en torno a una pregunta central: ¿qué se entiende hoy por estar sano? “A veces solo nos acordamos de la salud cuando falta, cuando alguien cercano se enferma y tenemos que hacer malabares para cuidar. Ahí también aparecen las limitaciones del sistema y nos obliga a repensarnos”, reflexionó Frutos.

Siguiendo el lema propuesto este año por la Organización Mundial de la Salud —“Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”—, el encuentro también puso el foco en el concepto de “Una sola salud”, que invita a pensar el bienestar de forma integral y conecta lo individual con lo colectivo y el entorno.

La charla propuso revisar cómo ha evolucionado el concepto de salud en los últimos años y abrió preguntas tan simples como profundas: ¿dormimos bien?, ¿nos movemos lo suficiente?, ¿tenemos espacios reales de desconexión?, ¿cómo están nuestros vínculos?, ¿alcanza con un chequeo anual?

Como es habitual, el Club realizó una cuidada curaduría de profesionales. En esta ocasión, participaron Cintia Márquez, médica de familia y comunidad, y Mariana Albornoz, ginecóloga y exasistente de la Unidad Académica de Ginecotocología A de la Universidad de la República, ambas integrantes del staff de Seguro Americano. La combinación de ambas miradas permitió ampliar el enfoque sobre la salud femenina, muchas veces reducido a lo ginecológico, e incorporar una visión más integral, cercana y de acompañamiento continuo.