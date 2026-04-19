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El Club de Mujeres convocó a repensar la salud desde una mirada integral

Un encuentro que combinó reflexión, intercambio cercano y experiencias compartidas para poner el bienestar en el centro

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Maite De Marco, Cintia Márquez, Mariana Albornoz y Alejandra Frutos, del Club de Mujeres.&nbsp;

Maite De Marco, Cintia Márquez, Mariana Albornoz y Alejandra Frutos, del Club de Mujeres. 

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Valentina Weikert
Fabiana Milán y Mariana Rius.

Fabiana Milán y Mariana Rius.

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María Eugenia Lara y Romina Pérez.

María Eugenia Lara y Romina Pérez.

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Nelly Moreira y Elisabeth Martínez.&nbsp;

Nelly Moreira y Elisabeth Martínez. 

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Cinthia Rodríguez y María Emilia de los Santos.

Cinthia Rodríguez y María Emilia de los Santos.

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Romina Sigona y Alejandra Méndez.

Romina Sigona y Alejandra Méndez.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Club de Mujeres, creado por Alejandra Frutos e Ivana Azcué hace nueve años, volvió a convocar a su comunidad con una propuesta que invita a hacer una pausa y repensar el concepto de salud en la vida cotidiana. Lo que comenzó como el Club de Mamis, un espacio pensado para acompañar a mujeres en una etapa tan desafiante y vulnerable como la maternidad, creció con el tiempo hasta convertirse en un punto de encuentro más amplio, siempre con eventos gratuitos y el apoyo de numerosas marcas que creen en el proyecto.

En esta oportunidad, la convocatoria —organizada junto con Seguro Americano, La Roche-Posay y Victoria Plaza Office Tower, donde tuvo lugar el encuentro— se dio en el marco del Día Mundial de la Salud y giró en torno a una pregunta central: ¿qué se entiende hoy por estar sano? “A veces solo nos acordamos de la salud cuando falta, cuando alguien cercano se enferma y tenemos que hacer malabares para cuidar. Ahí también aparecen las limitaciones del sistema y nos obliga a repensarnos”, reflexionó Frutos.

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Siguiendo el lema propuesto este año por la Organización Mundial de la Salud —“Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”—, el encuentro también puso el foco en el concepto de “Una sola salud”, que invita a pensar el bienestar de forma integral y conecta lo individual con lo colectivo y el entorno.

La charla propuso revisar cómo ha evolucionado el concepto de salud en los últimos años y abrió preguntas tan simples como profundas: ¿dormimos bien?, ¿nos movemos lo suficiente?, ¿tenemos espacios reales de desconexión?, ¿cómo están nuestros vínculos?, ¿alcanza con un chequeo anual?

Como es habitual, el Club realizó una cuidada curaduría de profesionales. En esta ocasión, participaron Cintia Márquez, médica de familia y comunidad, y Mariana Albornoz, ginecóloga y exasistente de la Unidad Académica de Ginecotocología A de la Universidad de la República, ambas integrantes del staff de Seguro Americano. La combinación de ambas miradas permitió ampliar el enfoque sobre la salud femenina, muchas veces reducido a lo ginecológico, e incorporar una visión más integral, cercana y de acompañamiento continuo.

Al finalizar la charla, las asistentes pudieron dialogar mano a mano con las profesionales, lo que generó un intercambio cercano y enriquecedor. Además, el encuentro contó con un espacio previo distendido, con bebidas de todo tipo y aperitivos, que funcionó como una antesala ideal para conectar y compartir.

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