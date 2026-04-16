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    El Banco Central multará a UTE por omisión en informar cambio de autoridades

    La empresa pública participa en el mercado de valores; recientemente emitió obligaciones negociables y planifica una colocación para pequeños ahorristas

    Sede de UTE.

    Sede de UTE.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Banco Central (BCU) multará a UTE por no dar aviso de los varios cambios de autoridades que se sucedieron durante 2025. La suministradora de energía eléctrica es emisora registrada en el mercado de valores y, por lo tanto, está obligada a notificar a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU sobre cambios en su “personal superior”.

    Fuentes oficiales explicaron a Búsqueda que este tipo de amonestaciones son “una mancha” y dañan la reputación de los agentes emisores, que quedan como “incumplidores” ante un órgano regulador. Desde la empresa estatal, agregaron, ya se remitió una apelación a la resolución del BCU, pero al ser una falta reiterada existen pocas probabilidades de que se le dé lugar.

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    Al momento se desconoce el monto de la multa que le sería aplicada a UTE pero, según las fuentes, no sería “grande”.

    Dentro del Directorio del BCU, quien está siguiendo el caso es el representante por la oposición, el colorado Julio Luis Sanguinetti, quien fuera vicepresidente de UTE durante la administración de la coalición republicana.

    UTE es uno de los pocos entes públicos que tiene participación frecuente en el mercado de valores local.

    Última emisión

    En línea con sus “objetivos de gestión de deuda” y el plan de inversión en infraestructura eléctrica para el quinquenio, la semana pasada UTE colocó obligaciones negociables (ON) por el equivalente a US$ 179 millones a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).

    El programa de emisión se compuso por una Serie A en unidades indexadas (UI), con vencimiento a 19 años y una tasa de interés de 3,20% de pago semestral, y una Serie B en unidades previsionales (UP), con vencimiento a 25 años y una tasa de 2%, también con pago semestral. Ambas amortizan el capital en tres cuotas, pagaderas los tres últimos años, las dos primeras por el 33% del capital y la última por el 34%.

    La demanda de ambas series duplicó el monto máximo; finalmente se adjudicaron en la Serie A unos 360 millones de UI (equivalente a US$ 58 millones) a un precio de 100,7, y en la Serie B 2.737 millones de UP (US$ 121 millones) a un precio de 100,34. Los papeles tienen la calificación “AAA(uy)” —mayor calidad en la escala—asignada por Fix Scr Uruguay.

    UTE también planea emitir títulos de deuda para pequeños ahorristas, como forma de financiar una nueva planta de generación de energía solar en la localidad de Baygorria. La colocación aún está en trámite de autorización por parte del BCU.

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