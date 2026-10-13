¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El Colegio Santo Domingo rindió homenaje a sor Renée Mangarelli, religiosa y educadora uruguaya

Docente del colegio durante más de dos décadas, fundó en París un hogar para estudiantes extranjeros. El homenaje incluyó la presentación de un libro sobre su vida y obra y el descubrimiento de una placa conmemorativa

Directora general adjunta del Colegio Santo Domingo Patricia Durdos presenta el libro.

Directora general adjunta del Colegio Santo Domingo Patricia Durdos presenta el libro.

FOTO

Lucila Castillo
Ricardo Pou Ferrari, Danielle Amiot de Riboira, Alfredo Benia y Rosina Mangarelli.

Ricardo Pou Ferrari, Danielle Amiot de Riboira, Alfredo Benia y Rosina Mangarelli.

FOTO

Lucila Castillo
Rosario Pou, Carmen Boix, Rosario Gauthier y Luciana Gauthier.&nbsp;

Rosario Pou, Carmen Boix, Rosario Gauthier y Luciana Gauthier. 

FOTO

Lucila Castillo
Mariana López Mangarelli y Cristina Mangarelli.

Mariana López Mangarelli y Cristina Mangarelli.

FOTO

Lucila Castillo
Federica Ameglio y Jean Philippe Barnabé.

Federica Ameglio y Jean Philippe Barnabé.

FOTO

Lucila Castillo
Ruth y Adriana Piccioni junto a Ana Mangarelli.

Ruth y Adriana Piccioni junto a Ana Mangarelli.

FOTO

Lucila Castillo
Emilio Mangarelli junto a Josefina Luz y Osorio Luz Mangarelli.

Emilio Mangarelli junto a Josefina Luz y Osorio Luz Mangarelli.

FOTO

Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Castelló
Por Belén Castelló

La vocación de educar y acoger a los demás acompañó a sor Renée Mangarelli a ambos lados del Atlántico. Docente del Colegio Santo Domingo entre 1930 y 1956, la religiosa uruguaya continuó su labor en París, donde fundó un hogar para estudiantes extranjeros. Su historia fue el centro del homenaje realizado el miércoles 7 en el colegio, en el marco de sus 150 años.

Familiares, exalumnos y amigos se reunieron para recordar su vida y obra, en una ceremonia que incluyó la presentación de un libro, testimonios de personas que la conocieron y el descubrimiento de una placa conmemorativa que contribuyeron a homenajear su trayectoria.

Leé además

¿una nueva geopolitica educativa?
Opinión y Análisis

¿Una nueva geopolítica educativa?
Las conductoras (periodistas y madres) Florencia Pereira y Ana Artigas junto a la psiquiatra infantil Natalia Trenchi.
Recomendado

Podcast 'Detrás del Algoritmo': claves para entender la vida digital de las nuevas generaciones

Durante el encuentro, la directora general adjunta del colegio, Patricia Durdos, destacó los caminos que unieron a las comunidades dominicas de Uruguay y Francia. En 1876, un grupo de religiosas francesas e italianas llegó a Uruguay para fundar el colegio y responder a las necesidades educativas de la época. Ocho décadas después, la hermana Renée partió hacia París, donde creó un hogar internacional para estudiantes extranjeros. Aunque en contextos distintos, ambas experiencias compartieron una misma disposición a reconocer las necesidades de cada tiempo y actuar frente a ellas.

La religiosa dedicó sus últimos años de vida a aquella obra, acompañando a jóvenes que llegaban desde distintos países. Su labor fue una expresión de su fe, a través de la acogida, la orientación y el afecto que ofrecía a quienes estaban lejos de sus familias. Entre los recuerdos compartidos durante el homenaje, Alfredo Benia también evocó su afición por el cine y su participación en ese mundo.

El homenaje permitió así recuperar una historia que une dos culturas y generaciones distintas, y que mantiene vivo el legado de una religiosa que hizo de la acogida y la educación una forma de transmitir su fe.

Selección semanal
Finanzas públicas

Impuestos: la DGI inició fiscalizaciones “en todo el territorio nacional”

Por Redacción Búsqueda
Jutep

La junta anticorrupción recibió dos denuncias contra Gandini por posible omisión y ya las tramita

Por Guillermo Draper
Radios públicas

El periodista Leonardo Pérez será el nuevo director de las radios públicas, después de la renuncia en febrero de Daniel Ayala

Por Redacción Búsqueda
Lana

La menor oferta mundial sostiene los altos precios de la lana y se abren oportunidades para Uruguay

Por Juan Luis Dellapiazza

TE PUEDE INTERESAR

Todos los superpoderes del mate, la bebida del pueblo

Todos los superpoderes del mate, la bebida del pueblo

Por Patricia Mántaras de la Orden
Antonio Birabent en Epitafios.
Video

35 años después de su estreno, la serie original de HBO 'Epitafios' se reestrena remasterizada

Por Redacción Galería
Griselda Siciliani y Carlos Casella llegan al Teatro El Galpón con la obra ‘Boîte’

Griselda Siciliani y Carlos Casella llegan al Teatro El Galpón con la obra ‘Boîte’

Por Redacción Galería
Empezó el Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae) con funciones en Montevideo, Paysandú y San José

Empezó el Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae) con funciones en Montevideo, Paysandú y San José

Por Redacción Galería