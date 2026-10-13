El Colegio Santo Domingo rindió homenaje a sor Renée Mangarelli, religiosa y educadora uruguaya

Docente del colegio durante más de dos décadas, fundó en París un hogar para estudiantes extranjeros. El homenaje incluyó la presentación de un libro sobre su vida y obra y el descubrimiento de una placa conmemorativa

La vocación de educar y acoger a los demás acompañó a sor Renée Mangarelli a ambos lados del Atlántico. Docente del Colegio Santo Domingo entre 1930 y 1956, la religiosa uruguaya continuó su labor en París, donde fundó un hogar para estudiantes extranjeros. Su historia fue el centro del homenaje realizado el miércoles 7 en el colegio, en el marco de sus 150 años.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Familiares, exalumnos y amigos se reunieron para recordar su vida y obra, en una ceremonia que incluyó la presentación de un libro, testimonios de personas que la conocieron y el descubrimiento de una placa conmemorativa que contribuyeron a homenajear su trayectoria.

Durante el encuentro, la directora general adjunta del colegio, Patricia Durdos, destacó los caminos que unieron a las comunidades dominicas de Uruguay y Francia. En 1876, un grupo de religiosas francesas e italianas llegó a Uruguay para fundar el colegio y responder a las necesidades educativas de la época. Ocho décadas después, la hermana Renée partió hacia París, donde creó un hogar internacional para estudiantes extranjeros. Aunque en contextos distintos, ambas experiencias compartieron una misma disposición a reconocer las necesidades de cada tiempo y actuar frente a ellas.

La religiosa dedicó sus últimos años de vida a aquella obra, acompañando a jóvenes que llegaban desde distintos países. Su labor fue una expresión de su fe, a través de la acogida, la orientación y el afecto que ofrecía a quienes estaban lejos de sus familias. Entre los recuerdos compartidos durante el homenaje, Alfredo Benia también evocó su afición por el cine y su participación en ese mundo.