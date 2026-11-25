La organización abrió las puertas de su campus para compartir los proyectos de sus alumnos y acercar a la comunidad su propuesta educativa

Abrir las puertas también es una forma de mostrar todo lo que se puede construir cuando la educación genera oportunidades. Con esa idea, Ánima celebró sus 10 años de trayectoria con una edición especial de su open house, que por primera vez tuvo lugar en su propio campus y permitió conocer de cerca el trabajo que realizan sus estudiantes.

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La jornada convocó a invitados que recorrieron distintos espacios de la institución. En el patio y en algunas de las aulas se dispusieron los trabajos y proyectos realizados por los alumnos, mientras que una propuesta de gastronomía, bebidas y música acompañó el encuentro.

Ánima es una organización educativa de formación dual que trabaja para ampliar las oportunidades educativas y laborales de jóvenes y adultos en contextos de vulnerabilidad. A través de sus programas promueve la culminación de la educación media, el desarrollo de competencias técnicas y socioemocionales, la continuidad educativa y la inserción laboral formal. Para ello, articula su trabajo con una red de más de 80 empresas aliadas.

Más allá de celebrar su recorrido, el encuentro también puso el foco en uno de los objetivos centrales de la organización: reunir los aportes necesarios para financiar 50 becas educativas antes de finalizar el año. La iniciativa busca sumar a personas y empresas a una misión que apunta a que más jóvenes puedan acceder a oportunidades de formación y construir su propio camino.