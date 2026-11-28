En distintos lugares del Liceo 3 Aníbal Sampayo, en la zona norte de Paysandú , los estudiantes aprovechan el recreo para conversar y compartir un rato con sus compañeros. Algunos charlan en grupos. En unos sillones de la entrada, un grupo de muchachos rodea una mesa y juega al truco, mientras otros miran la partida. No se ve a nadie con la cabeza inclinada sobre una pantalla, ni siquiera con el celular en el bolsillo.

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La pregunta aparece enseguida. ¿Ya se acostumbraron a no usarlo? “No”, responde uno de los estudiantes a Galería . Otro aclara que no tiene teléfono porque se le rompió. En medio de la conversación, alguien grita: “¡Envido!”. La partida sigue.

Los móviles están en una caja, en adscripción. Los alumnos los dejan ahí cuando llegan y los retiran al terminar las clases. Es una regla que el liceo —que abarca Ciclo Básico y Bachillerato— puso en marcha en agosto de 2025 y que, según su director, Rubén Borthagaray, “permitió cambiar una situación que se había vuelto difícil de controlar”.

No hubo un largo proceso de discusión antes de tomar la decisión. Se tomó después de varias peleas entre estudiantes. Muchas habían empezado con discusiones en WhatsApp y otras redes sociales, que después terminaban a trompadas dentro del liceo. En clase, el celular también ocasionaba problemas. Aunque algunos profesores lo usaban para sus tareas, a los estudiantes les costaba mantener la atención.

Borthagaray asumió la dirección el 1 de marzo de 2025. Encontró problemas de convivencia que se repetían en los turnos de la mañana y de la tarde. El liceo recibe estudiantes de distintos barrios de la zona noroeste de Paysandú, entre ellos Curupí y Purificación 3 (P3), además de cooperativas de viviendas y zonas de realojo para familias afectadas por las inundaciones del río Uruguay. Es una población que proviene mayoritariamente de contextos de vulnerabilidad social media y alta.

“El inicio de esto fue por un tema de violencia”, explica a Galería. “Los conflictos no eran nuevos, pero se habían vuelto cada vez más difíciles de manejar. Había peleas entre estudiantes, discusiones que se trasladaban de un día para otro y enfrentamientos que se preparaban a través de los teléfonos”. El director recuerda que podían tener hasta dos peleas en una misma semana y que la situación se repetía en los dos turnos.

El episodio que terminó de convencerlo ocurrió en agosto del año pasado. “Dos alumnas de noveno año se agarraron a trompadas durante un recreo. Mientras los adultos intentaban separarlas, varios estudiantes miraban, alentaban la pelea y uno de ellos la filmaba”. El video pasó rápidamente a otros teléfonos y terminó publicado en las redes sociales.

“Una la había agarrado de tal manera a la otra que le daba la cabeza contra el banco. El subdirector salió corriendo y salieron todos. ¿Pero qué hacía el resto? Uno filmaba, los otros arengaban y, enseguida, el que filmó se lo pasó a otro y ese lo subió a las redes. Entonces, ahí se llegó a un límite”, relata Borthagaray.

Para el director, el problema ya no era solamente que dos estudiantes se pelearan. Era que había alumnos que esperaban esos enfrentamientos, los grababan y los difundían. “Muchas veces las discusiones comenzaban durante el fin de semana, a través de mensajes, y se terminaban a las trompadas en el liceo. Toda la institución sabía, menos nosotros”, recuerda. La dirección entendió que tenía que intervenir “antes de que ocurriera algo mucho más grave”.

Rubén Borthagaray, director del Liceo 3 de Paysandú. Galería

Una prohibición que encontró resistencia

Aunque la decisión se tomó después de las peleas entre las estudiantes, el uso de celulares ya era un tema de conversación entre los docentes. No todos estaban de acuerdo con limitarlo. Algunos profesores los utilizaban como parte de sus clases. En materias como Dibujo, por ejemplo, los alumnos recibían imágenes y materiales en sus teléfonos y podían ampliarlos para trabajar. Borthagaray reconoce que era una herramienta útil y que dejar de usarla también implicaba cambiar algunas formas de enseñar.

“Esto surgió por una necesidad de generar un buen vínculo y una paz que queríamos tener en la institución. No fue algo que surgió pensado, en un proyecto. La decisión primera fue algo rápido”, dice. Al día siguiente comenzaron a comunicar la medida, colocaron carteles y organizaron reuniones con los grupos, los delegados estudiantiles y las familias.

La reacción inicial fue muy mala. Los alumnos más grandes, que estaban acostumbrados a llevar el teléfono durante toda la jornada, fueron los primeros en cuestionar la decisión. Hubo cartas firmadas por estudiantes y reclamos de algunos padres. Una de esas notas con quejas llegó al Codicen y motivó una consulta de la inspección regional. Asegura Borthagaray: “La respuesta que dimos fue fundamentada y no recibió objeciones de las autoridades”.

Al principio, la regla era estricta. “Si un alumno era visto con el celular, recibía una observación de conducta y se llamaba a la familia para que fuera a buscarlo”. Durante las primeras dos semanas, la dirección aplicó esa medida de forma estricta. Borthagaray admite que fue una etapa complicada, incluso cuando los involucrados eran buenos estudiantes. Recuerda el caso de una alumna con una dificultad física que llevaba el teléfono por costumbre. Su madre fue a reclamar, pero el director mantuvo la decisión. “Si yo aflojo con vos, tengo que aflojar con todos”, le explicó.

La regla terminó de tomar forma con un sistema sencillo. Los estudiantes pueden llevar el teléfono al liceo, pero no tenerlo consigo durante las clases. Al entrar, lo dejan en una caja que queda bajo responsabilidad de adscripción. Al salir, lo retiran. “La institución no les impide tener un celular ni pretende que las familias dejen de comunicarse con ellos. Lo que busca es que el aparato no esté disponible durante las clases y los recreos”, explica el director a Galería.

Uno de los salones de clase en el Liceo 3 de Paysandú. Galería

Enseñar a usar el teléfono fijo

La medida también obligó al liceo a resolver cómo podían comunicarse los alumnos con sus familias durante las clases si lo necesitaban. Para eso, el centro tiene los números de contacto de todos los estudiantes y puso a disposición el teléfono fijo de adscripción.

“El tema es que no saben lo que es un teléfono fijo. No saben usarlo”, cuenta Borthagaray. Los adscriptos tuvieron que enseñarles a levantar el tubo, esperar el tono y marcar los números. También debieron explicarles que para llamar a determinados teléfonos, tenían que marcar primero el nueve.

La dirección les pidió que anotaran los números de sus casas en el cuaderno de comunicados. Borthagaray todavía utiliza ese sistema para informar a las familias sobre salidas anticipadas y otras situaciones. “Ellos vienen y saben que acá siempre va a estar mi cuadernito. Se buscan. ‘Quiero llamar a mamá’. Entonces tiene que venir el adscripto”, cuenta.

El sistema también cambió la forma de manejar las emergencias. Si un estudiante se siente mal o necesita comunicarse con su familia, debe avisar a un adulto del liceo. La dirección puede llamar a la casa o recurrir a los servicios de emergencia. Borthagaray recuerda que “antes ocurría que una madre llegaba a buscar a su hija porque había recibido un mensaje en el que le decía que se sentía descompuesta, mientras los docentes ni siquiera sabían que la alumna estaba mal”.

“Nosotros acá tenemos que saber. Hay cosas que podemos resolver y hay cosas que no”, sostiene. Para él, no se trata de impedir que los padres se comuniquen con sus hijos, sino de que el centro educativo esté al tanto de lo que ocurre mientras los estudiantes están bajo su responsabilidad.

También hubo que pensar qué hacer durante los recreos. El liceo incorporó juegos de mesa y llenó una caja con distintas opciones para que los alumnos tuvieran otras formas de entretenerse. El truco se convirtió en una de ellas. “También organizaron partidas de tapaditas, un juego que tuvo especial éxito durante el Mundial. Aprendieron a estar en otra cosa”, cuenta Vicente, un docente que participó de la experiencia.

Más atención en clase, menos peleas

Con el paso de las semanas, la resistencia empezó a bajar. La dirección dejó de tener que retirar estudiantes por usar el celular y todos comenzaron a incorporar la regla. Borthagaray dice que la diferencia se notó especialmente en los salones. “En la clase, el docente estaba explicando y ¡el gurí atendía!”, resume. Antes, incluso cuando el teléfono permanecía dentro de la mochila o en el bolsillo, alcanzaba con que llegara una notificación para que el estudiante perdiera la atención. “Un mensaje de WhatsApp, una publicación de Instagram o un video de TikTok podían interrumpir fácilmente la clase”, cuenta.

La convivencia también cambió. Los conflictos entre estudiantes no desaparecieron por completo, pero la dirección dejó de enfrentar las peleas violentas que se habían vuelto habituales. “El Consejo Asesor Pedagógico, que interviene en situaciones de convivencia y propone medidas para resolverlas, pasó a reunirse con mucha menos frecuencia por episodios de ese tipo. No tuve más problemas de violencia”, afirma Borthagaray.

Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

La experiencia fue recogida en un estudio de Ceibal sobre la gestión de celulares en las aulas de la educación media pública uruguaya*. El caso del Liceo 3 de Paysandú muestra que la medida tuvo una aceptación importante entre los docentes. La encuesta, que recibió 57 respuestas de docentes, mostró que el 90% considera que la restricción mejoró la convivencia entre los estudiantes. El 80% dijo que el rendimiento académico mejoró, y el 79% sostuvo que su trabajo no se vio afectado por la decisión.

Para Borthagaray, esos resultados confirman algo que empezó a notar en los primeros meses. “Los profesores estaban felices porque los atendían en la clase”. El director reconoce que todavía hay discusiones y problemas propios de la adolescencia, pero sostiene que “el cambio más importante fue terminar con una dinámica en la que los teléfonos ayudaban a organizar y amplificar los enfrentamientos”.

Un problema no termina cuando suena el timbre

Borthagaray tiene una posición muy crítica sobre el uso que los adolescentes hacen de los celulares y las redes sociales. “El celular sigue siendo un generador de violencia. Y de un alto grado de violencia entre los adolescentes”, sostiene.

Su preocupación también está relacionada con la forma en que los jóvenes se comunican a través de las redes sociales. “En el anonimato o no anonimato, son crueles. Son muy crueles. Yo creo que ni enfrentándose cara a cara se dicen las cosas que se dicen por celular”, afirma.

Su posición es más dura que la de quienes proponen limitar los teléfonos solamente durante las clases. “Yo lo prohibiría para todos los liceos”, dice. No cree que los estudiantes necesiten tener el celular durante la jornada para aprender o comunicarse con sus familias. “Si vos tenés alguna emergencia, la adscripción habilita, llamás y después dejás de vuelta el celular. Pero si no, es todo el tiempo con el celular. Es una extensión. Están muy pendientes”.

En Uruguay, cada centro decide qué hacer con los celulares

El Liceo 3 de Paysandú no es el único centro educativo del país que decidió limitar el uso de celulares. Aunque la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no estableció una prohibición general, varios liceos y colegios adoptaron sus propias reglas. En algunos casos, los estudiantes deben dejar el teléfono al ingresar. En otros, solo pueden usarlo fuera del horario de clase o implementan sistemas que bloquean el aparato.

Entre los liceos públicos, uno de los casos más estrictos es el del Liceo 2 de Colonia del Sacramento, que prohibió el uso de celulares durante toda la jornada educativa. El Liceo 1 de Carmelo también impide su uso dentro del centro.

Además, hay restricciones en los liceos 5 de Salto y de Tacuarembó, así como en centros de UTU de Montevideo y Treinta y Tres. El Liceo 2 de Florida fue el último en sumarse a la lista. Desde el 14 de setiembre, sus estudiantes no pueden usar celulares dentro de la institución.

Colegios privados también aplican restricciones

La medida no se limita a la educación pública. Varios centros privados también resolvieron prohibir o limitar el uso de teléfonos durante la jornada. Entre ellos figuran los colegios Los Maristas, Elbio Fernández, San Isidro e Yvynará.

El Colegio Alemán, por ejemplo, prohíbe el uso de celulares durante el horario escolar, incluidos los recreos, para los alumnos de séptimo, octavo y noveno año. En noveno se permiten algunas excepciones para actividades educativas.

En otros centros se optó por un sistema distinto. El Colegio San Juan Bautista, el Instituto Preuniversitario de Montevideo (Preu) y Santa Elena incorporaron en 2026 MotivEd, un sistema de fundas magnéticas que bloquean el teléfono durante los períodos definidos por cada institución. A diferencia de lo que ocurre en Paysandú, los estudiantes conservan el aparato, pero no pueden utilizarlo mientras está bloqueado.

Celulares durante una clase en un liceo francés. AFP

Más de la mitad de los sistemas educativos ya restringen los celulares

La discusión no es exclusiva de Uruguay. Según la Unesco, en marzo de 2026, 114 sistemas educativos ya tenían prohibiciones nacionales al uso de celulares en las escuelas. La cifra equivale al 58% de los países del mundo.

En la Unión Europea, 13 países aplican prohibiciones que abarcan toda la jornada escolar. La lista incluye a Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Eslovenia.

Francia fue uno de los primeros países en adoptar una medida de este tipo. Desde 2018 prohíbe los celulares en primaria y en los primeros años de secundaria, con excepciones por razones médicas o autorizadas por cada centro educativo.

Italia ya tenía restricciones al uso de celulares en las escuelas desde 2007, cuando prohibió su utilización durante las clases. En julio de 2024, amplió la medida a los recreos y al uso con fines educativos para los alumnos de hasta 14 años. En junio de 2025, extendió la prohibición a la secundaria superior, por lo que pasó a regir durante toda la jornada escolar.

Portugal estableció una prohibición total para el primer y segundo ciclo de la educación básica, mientras que para los cursos posteriores recomienda limitar el uso. Australia, en tanto, completó en 2024 la restricción de celulares en todas sus escuelas públicas, aunque la aplicación depende de cada estado y territorio.

Nueva Zelanda eligió una regla más amplia. Desde abril de 2024 aplica la política conocida como Phones away for the day, que exige mantener los teléfonos fuera del alcance durante las clases, los almuerzos, los recreos y las actividades escolares fuera del centro.

No todos los países optaron por prohibir los celulares durante toda la jornada escolar. En Finlandia, Países Bajos, Rumania y Eslovaquia, las restricciones se concentran principalmente en las horas de clase.

En los Países Bajos, por ejemplo, desde el año lectivo 2024-2025 no se permite usar celulares, tabletas ni relojes inteligentes en las aulas. Hay excepciones para actividades educativas, necesidades médicas o casos de discapacidad.

También hay restricciones en países como Bután, Bolivia y Bielorrusia, según el relevamiento de la Unesco. En Estados Unidos, las reglas dependen de cada estado y distrito escolar.

Los celulares, el principal factor que interrumpe las clases

El último estudio Aristas, presentado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hace poco más de un mes, se realizó sobre una muestra representativa de estudiantes de noveno año de educación media uruguaya, equivalente al antiguo tercero de liceo. Según los docentes y adscriptos consultados, el uso de celulares es el principal factor que interrumpe las clases.

El 65,8% de los estudiantes considera que los celulares afectan muchas veces o siempre el desarrollo de las clases. A su vez, el 83,3% afirma que varios de sus compañeros revisan el teléfono durante las actividades en el aula. Por otra parte, el 82,8% percibe que su centro educativo tiene reglas para regular el uso de estos dispositivos.

Palacio Legislativo. Nicolás Celaya/adhocFOTOS

Un debate que también llegó al Parlamento

La experiencia de Paysandú ocurre en medio de una discusión que ya está instalada en la educación uruguaya. El país extendió durante años el acceso a computadoras y herramientas digitales en las escuelas y los liceos, principalmente a través del plan Ceibal. Pero la presencia de los celulares abrió otro problema. Una computadora puede utilizarse para una actividad planificada por un docente. Un celular, en cambio, permite dejar una tarea y ponerse a mirar un mensaje, una notificación o un video en cualquier momento.

El debate llegó al Parlamento con un proyecto presentado en febrero de 2025 por un grupo de diputados, encabezados por Maximiliano Campo, que propone prohibir los dispositivos electrónicos personales durante las clases, los recreos y los intervalos en los centros públicos de educación inicial, primaria y media.

El texto permite utilizarlos con fines educativos bajo la orientación de un docente y contempla excepciones, en las que “el dispositivo sea necesario para garantizar la accesibilidad, la inclusión o responder a condiciones de salud del estudiante”. También plantea que la ANEP establezca “protocolos para atender casos de afectación psíquica o dificultades derivadas del uso excesivo de pantallas”, y promueva “campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, familias y docentes sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y el impacto en la salud mental, física y psíquica de niños y adolescentes”.

La propuesta abrió diferencias sobre cuál debería ser la respuesta. En abril, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, defendió la regulación antes que una prohibición general en una entrevista con Búsqueda.

“Por ahora voy por la regulación. En general, las políticas prohibicionistas no son las más efectivas. Nos falta evidencia técnica superior. Sé que hay en el mundo distintos avances en la materia, pero también siento que la respuesta que más les gustaría quizá escuchar a los padres sobre todo es que los vamos a prohibir. Creo en la regulación hoy, pero estoy abierto a que la evidencia técnica nos indique caminos”, sostuvo.

Agregó que una regulación implicaría “instrucciones específicas que la ANEP dé respecto a su utilización en las aulas. La regulación implica limitación en algunos ámbitos o instancias educativas, y uso en otras”.

Felipe Schipani. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Una regulación antes de fin de año

El diputado colorado Felipe Schipani, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, que tiene a estudio un proyecto de ley presentado por Campo, dijo que la intención es aprobarlo antes de que termine el período legislativo. Si no se alcanza ese plazo, planteó que se trate al comienzo del próximo año.

“Nuestra intención es darle tratamiento al proyecto y poder aprobarlo antes de que termine este período. Si no es posible antes del 15 de diciembre, que sea al principio del próximo año. La idea es que no se dilate, porque es un tema acuciante”, dijo Schipani a Galería.

La comisión continuará recibiendo a instituciones públicas y privadas para conocer sus experiencias. El próximo encuentro está previsto para el miércoles 2 de diciembre. Schipani adelantó que ese día concurrirán Borthagaray, por su experiencia en el liceo de Paysandú, y representantes de otra institución.

El diputado sostuvo que los centros que ya limitaron el uso de celulares les transmitieron resultados “positivos” y que las medidas “cuentan con el apoyo de docentes, estudiantes y familias”. También defendió la necesidad de establecer “una regla general” para todo el sistema educativo. A su entender, si cada centro decide por su cuenta, los estudiantes no tienen las mismas condiciones, porque depende de lo que resuelva la dirección de cada institución.

También se refirió a las dudas sobre si el Parlamento puede aprobar una ley que regule el uso de celulares en los centros educativos sin afectar la autonomía de ANEP. “La Constitución es clara y le encomienda al Estado velar por la salud de las personas. Creo que, al amparo de esas disposiciones, puede justificarse una ley que proteja la salud mental de los niños y adolescentes en los centros educativos”, sostuvo Schipani.