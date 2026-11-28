Arte contemporáneo, música electrónica, cultura pop y deporte. Diciembre ofrece acontecimientos en distintas partes del mundo que pueden convertirse en una buena excusa para armar las valijas. Desde una de las ferias de arte más importantes del calendario internacional, en Miami, hasta una regata oceánica que parte de Sídney, estas son cinco propuestas para tener en cuenta.

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El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) presenta The Atomic Age, una exposición que reúne alrededor de 250 obras para explorar cómo el arte y la cultura han representado los descubrimientos del átomo y la radiactividad, así como las consecuencias de la energía nuclear. La muestra incluye trabajos de artistas como Hilma af Klint, Yoko Ono, Salvador Dalí y David Lynch, entre otros.

La entrada cuesta 8 euros en línea y 10 euros en boletería. Los domingos, de 15 a 20 horas, el acceso es gratuito con reserva previa.

Art Basel Miami Beach

Miami Beach recibe una nueva edición de Art Basel, una de las principales ferias de arte contemporáneo del mundo, que este año reunirá a 272 galerías de más de 40 países y territorios. Entre las participantes hay nombres de peso del circuito internacional, como Gagosian, Hauser & Wirth, David Zwirner y White Cube, además de una importante representación latinoamericana que incluye a la uruguaya Galería de las Misiones. Una de las novedades de esta edición será la sección Zero 10, dedicada al arte digital, con obras de artistas como Refik Anadol, Jon Rafman y Sarah Meyohas. La feria tendrá lugar en el Miami Beach Convention Center y se extenderá también a otros espacios de la ciudad, con exposiciones y actividades culturales.

La entrada general cuesta 92 dólares por día, mientras que el pase para el fin de semana tiene un valor de 170 dólares.

Tomorrowland Thailand (Chonburi, Tailandia)

11–13 de diciembre

Tomorrowland

El reconocido festival de música electrónica Tomorrowland desembarca en Tailandia con su primera edición a gran escala en Asia. La cita será del 11 al 13 de diciembre en Wisdom Valley, cerca de Pattaya, y espera recibir a 150.000 personas a lo largo de las tres jornadas. El cartel reunirá a más de 100 artistas de más de 20 nacionalidades, entre ellos Martin Garrix, Swedish House Mafia, Afrojack, Steve Aoki, Alan Walker, Alok y Dimitri Vegas & Like Mike. El festival contará con siete escenarios, incluidos CORE y Freedom, que llegarán por primera vez a Asia.

El pase para los tres días tiene un precio de 12.500 bat (unos 380 dólares).

Rolex Sydney Hobart Yacht Race (Sídney-Hobart, Australia)

26 de diciembre

Rolex Sydney Hobart Yacht Race

Una flota de 107 veleros partirá desde el puerto de Sídney rumbo a Hobart, Tasmania, para disputar la 81.ª edición de una de las competencias de navegación oceánica más prestigiosas del mundo. El recorrido es de 628 millas náuticas —unos 1.163 kilómetros— e incluye el paso por el estrecho de Bass, conocido por sus condiciones meteorológicas cambiantes y sus aguas difíciles. También regresará Jiang Lin, ganadora de la clasificación general en 2025 y primera mujer en conseguir ese título. La largada será a las 13 horas y constituye uno de los grandes espectáculos del verano australiano.

Comic Market (Tokio, Japón)

29–31 de diciembre

El centro de convenciones Tokyo Big Sight será sede de la 109.ª edición de Comic Market, conocido popularmente como Comiket, uno de los mayores encuentros de publicaciones independientes de manga y cultura doujin. La feria volverá a extenderse durante tres días, algo que no ocurría desde hace siete años, y espera reunir a unos 15.000 participantes por jornada. Miles de creadores y aficionados se encontrarán para vender e intercambiar sus propias publicaciones, mientras que la programación incluirá espacios dedicados al cosplay, los videojuegos y las editoriales comerciales. Un detalle particular es que los géneros y expositores cambian cada día, por lo que la experiencia también depende de cuándo se visite.

La entrada anticipada va desde 440 yenes (unos 3 dólares) por día.