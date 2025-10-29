¡Hola !

El Correo Uruguayo celebró los 100 años del Palacio de Correos con un sello conmemorativo

La ceremonia reunió a autoridades, diplomáticos, funcionarios y familiares de trabajadores postales

Presidente del Correo Gabriel Bonfrisco, ministra de Industria Fernanda Cardona y vicepresidente del Correo José Luis Pereira.

FOTO

Gastón De Armas
Carol Dolinkas, Alejandra Caino, Ana González y Marisol Fuentes.&nbsp;

FOTO

Gastón De Armas
Ariel Ferrari, Ana Clara Bousses y Eugenia Villar.&nbsp;

FOTO

Gastón De Armas
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El Correo Uruguayo conmemoró el centenario del Palacio de Correos con la presentación de un sello alusivo que rinde homenaje al histórico edificio, inaugurado en 1925 y considerado una joya del patrimonio nacional. La ceremonia fue en el hall central del edificio y reunió a autoridades, diplomáticos, funcionarios y familiares de trabajadores postales.

Participaron la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el presidente de Correo Uruguayo, Gabriel Bonfrisco; el vicepresidente de la institución, José Luis Pereira, y el presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Gonzalo Sánchez, quienes destacaron la relevancia del edificio como símbolo de la historia institucional y ciudadana del país. La actividad se realizó el jueves 9 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Correo.

En su discurso, Bonfrisco subrayó que el edificio del correo “guarda la historia de la vida de todos quienes han trabajado en él”, y recordó que ha sido testigo de momentos luminosos y difíciles de la historia nacional. Además, destacó la reciente restauración de la claraboya central del hall, que volvió a ser visible tras permanecer cubierta durante años, y celebró el trabajo de los funcionarios en este proceso de recuperación.

El presidente también reafirmó el compromiso de la institución con la sostenibilidad, a través de la incorporación de vehículos eléctricos a su flota y la participación en el programa Uruguay Innova, impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

