El escritor italiano Andrea Frediani protagonizó una recepción en la residencia del embajador Fabrizio Petri

Este año la 47ª Feria Internacional del Libro de Montevideo tuvo como país invitado a Italia. Fueron varios los autores de ese país que se presentaron en la feria, entre ellos el historiador Andrea Frediani. El escritor fue el protagonista de una recepción en la residencia del embajador Fabrizio Petri a la que asistieron integrantes del gobierno departamental y personalidades de la cultura uruguaya.
En su discurso, Petri dijo que es un gusto recibir a los autores italianos y un placer promocionar las actividades culturales de la embajada. Por su parte, el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso, destacó que en un año se concretó la invitación a Italia y agradeció la presencia de la cultura de dicho país en la feria.
Frediani nació en Roma, en 1963, y se licenció en Letras con una tesis sobre historia medieval. En 1997, Newton & Compton publicó su primer libro, titulado Gli assedi di Roma (Los asedios de Roma). Su primera novela, titulada 300 guerrieri e inspirada en la batalla de las Termópilas, se publicó en 2007. En 2008 publicó Jerusalén, una novela histórica que combina los acontecimientos de la Primera Cruzada con la historia de un evangelio ficticio de Santiago, hermano de Jesucristo. En la feria presentó su libro El enemigo de Julio César. El texto trata sobre la conquista de la Galia por el dictador romano.