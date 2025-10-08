¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El escritor italiano Andrea Frediani protagonizó una recepción en la residencia del embajador Fabrizio Petri

Italia es el país invitado a la 47ª Feria Internacional del Libro de Montevideo

Alicia Torres, Eduardo Bottinelli y Susana Galli.

Alicia Torres, Eduardo Bottinelli y Susana Galli.

FOTO

Gastón De Armas
Presidente de la Cámara del Libro Álvaro Risso, embajador de Italia Fabrizio Petri y director del Teatro Solis Martin Jorge.

Presidente de la Cámara del Libro Álvaro Risso, embajador de Italia Fabrizio Petri y director del Teatro Solis Martin Jorge.

FOTO

Gastón De Armas
Juan Castillo, Leo Silveira y Sofía Gervaz.

Juan Castillo, Leo Silveira y Sofía Gervaz.

FOTO

Gastón De Armas
Ruperto Long, Simona Cedrone y Andrea Frediani.

Ruperto Long, Simona Cedrone y Andrea Frediani.

FOTO

Gastón De Armas
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Este año la 47ª Feria Internacional del Libro de Montevideo tuvo como país invitado a Italia. Fueron varios los autores de ese país que se presentaron en la feria, entre ellos el historiador Andrea Frediani. El escritor fue el protagonista de una recepción en la residencia del embajador Fabrizio Petri a la que asistieron integrantes del gobierno departamental y personalidades de la cultura uruguaya.

En su discurso, Petri dijo que es un gusto recibir a los autores italianos y un placer promocionar las actividades culturales de la embajada. Por su parte, el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso, destacó que en un año se concretó la invitación a Italia y agradeció la presencia de la cultura de dicho país en la feria.

Frediani nació en Roma, en 1963, y se licenció en Letras con una tesis sobre historia medieval. En 1997, Newton & Compton publicó su primer libro, titulado Gli assedi di Roma (Los asedios de Roma). Su primera novela, titulada 300 guerrieri e inspirada en la batalla de las Termópilas, se publicó en 2007. En 2008 publicó Jerusalén, una novela histórica que combina los acontecimientos de la Primera Cruzada con la historia de un evangelio ficticio de Santiago, hermano de Jesucristo. En la feria presentó su libro El enemigo de Julio César. El texto trata sobre la conquista de la Galia por el dictador romano.

Selección semanal
Partido Nacional

La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

Por Federico Castillo
Tecnología

Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

Por Redacción Búsqueda
Seguridad

La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

Por Redacción Búsqueda
Finanzas públicas

La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

Por Ismael Grau

TE PUEDE INTERESAR

Chef Ben Ford: “En Uruguay aprendí cómo tener paciencia con el calor”
Video

Chef Ben Ford: “En Uruguay aprendí cómo tener paciencia con el calor”

Por Clementina Delacroix Cardeza
Kathryn Dundas organiza en noviembre el retiro Rewild & Renew en José Ignacio. 

Para la médica Kathryn Dundas “al cuerpo no le importa si lo ignoras, pero sin pausas, se degrada”

Por Magdalena Cabrera
Malta: islas con historia, mar turquesa y 300 días de sol

Malta: islas con historia, mar turquesa y 300 días de sol

Por Santiago Perroni
George y Amal Clooney fueron anfitriones de la cuarta edición de los Albie Awards, celebrada por primera vez en el Museo de Historia Natural de Londres.

Londres fue sede de los Albie Awards, los premios que entrega la fundación de George Clooney y su esposa