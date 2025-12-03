El legado artístico de Lino Dinetto se expone en Zonamerica

Un recorrido que permite dialogar con obras de Manuel Pailós, José Gamarra, José Gurvich, Cecilia Mattos, Gonzalo Fonseca, Pedro Figari y José Luis Zorrilla de San Martín, entre otros

Presidente de Zonamerica Orlando Dovat, curadoras de la exposición Elaiza Pozzi y Verónica Parrado con el gerente general de Zonamerica Martín Dovat.

Zonamerica presentó la Colección Zonamerica­ el miércoles 26, una muestra que reúne más de medio centenar de obras del maestro ítalo-uruguayo Lino Dinetto y creadores fundamentales de la escena nacional. La propuesta abre a la comunidad un acervo cultural resguardado durante décadas por el fundador y presidente de Zonamerica, Orlando Dovat, quien construyó esta colección a partir de una relación cercana con los artistas y un interés profundo por la pintura uruguaya.

La selección articula piezas de distintas generaciones, en un recorrido que permite reencontrarse con la intensidad cromática y espiritualidad de Dinetto y, a la vez, dialogar con obras de Manuel Pailós, José Gamarra, José Gurvich, Cecilia Mattos, Gonzalo Fonseca, Pedro Figari y José Luis Zorrilla de San Martín, entre otros.

Nacido en Italia en 1927, Dinetto llegó a Uruguay en 1951 y se integró rápidamente a la escena local. Como pintor muralista, docente y director del Instituto de Bellas Artes, formó a nuevas generaciones y dejó frescos monumentales en templos y edificios públicos, entre ellos, la catedral de San José y la capilla San José del Manga. Su obra combinó paisaje, espiritualidad y una sensibilidad moderna que lo llevó a exponer en el Museo de Arte Moderno de San Pablo en 1959.

De regreso a Italia, su lenguaje evolucionó hacia técnicas matéricas que incorporan arena, cemento o madera para crear superficies tridimensionales sin perder la vibración del color. Esa etapa integró la retrospectiva Dinetto. Maestro del color, presentada en 2007 por el Museo Nacional de Artes Visuales con impulso de Dovat.

Para el empresario, coleccionar fue un proceso natural. “Una cosa es lo que se tiene y otra lo que se admira”, afirmó, recordando que muchas obras llegaron a sus manos por remates, galerías o directamente desde los talleres. “Así fue con Lino Dinetto, un gran creador y mejor amigo”.