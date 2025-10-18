El Museo Nacional de Artes Visuales propone un diálogo entre épocas, estilos y generaciones

La nueva muestra del museo se articula en varios núcleos que reflejan momentos fundamentales de la historia del arte local

Una nueva presentación se despliega en las salas 2 y 4 del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV). La propuesta, denominada Al descubierto. Colección MNAV, invita a recorrer más de un siglo de producción artística nacional a través de una selección que combina obras emblemáticas con piezas poco vistas en los últimos años.

La curaduría propone un diálogo entre diferentes épocas, estilos y generaciones, y su mirada renovada sobre la colección ofrece combinaciones inesperadas que enriquecen la experiencia del visitante. En total, se exhiben más de 150 obras pertenecientes a diversas disciplinas —pintura, dibujo, grabado, escultura, tapiz y cerámica—; el conjunto conforma un panorama que va desde el arte académico de fines del siglo XIX hasta la creación contemporánea.

La muestra se articula en varios núcleos que reflejan momentos fundamentales de la historia del arte uruguayo: el academicismo histórico, las corrientes del novecientos, el planismo, las expresiones sociales, las búsquedas matéricas y textiles, la Escuela del Sur, la geometría concreta y el movimiento Madí, el Club de Grabado de Montevideo, así como las tendencias expresionistas, surrealistas y actuales.

En esta nueva disposición se destaca también la presencia ampliada de artistas mujeres, cuya participación se triplica respecto a presentaciones anteriores, y muestra el compromiso del museo con una representación más diversa e inclusiva.