Tardes de Jardín, el nuevo ciclo del MNAV que busca revalorizar su jardín

La propuesta, que se extenderá durante todo el año, propone encuentros en los que se entrelazarán distintas disciplinas artísticas, al ritmo de cada estación

MNAV

FOTO

MNAV
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Tardes de Jardín es la nueva propuesta del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), un ciclo de encuentros que se extenderá durante todo el año con el propósito de activar su mítico jardín.

Para eso, cada encuentro entrelazará distintas disciplinas artísticas al ritmo de cada estación (verano, otoño, invierno y primavera). La edición verano, encargada de inaugurar el ciclo, propone dos fechas, en las que, con la colaboración del Instituto Nacional de Música (Inmus), se podrá disfrutar de live sets, DJ sets de artistas nacionales, feria de vinilos y más.

El primer encuentro se realizará el viernes 27 de febrero, con el live set del productor y bajista Ian Lampel y un DJ set a cargo del DJ y curador Lorenzo. La siguiente fecha será el viernes 13 de marzo, con programa a confirmar.

Viernes 27 de febrero y 13 de marzo, de 18 a 21 h, en el MNAV. Entrada libre y gratuita.

