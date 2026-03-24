El Museo Nacional de Artes Visuales se transforma en escenario cultural al aire libre

El ciclo del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) titulado Tardes de Jardín celebró su segunda edición y se consolidó como una propuesta cultural que busca resignificar y revalorizar uno de los espacios más emblemáticos del museo: su jardín.

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Esta iniciativa, que comenzó en febrero, forma parte de un programa de actividades públicas pensado para acercar el museo a la gente desde una experiencia más abierta y, para ello, extendió, además, su horario habitual, para disfrutar del espacio hasta el atardecer y entrada la noche.

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Con un carácter estacional, el ciclo prevé entre uno y dos encuentros por estación a lo largo del año. En esta oportunidad, se trató de la última edición del verano, que fue especialmente aprovechada gracias a una colaboración con el Club Nacional de Música, la cual sumó un atractivo adicional que convocó a públicos diversos.

La jornada ofreció una propuesta integral que combinó distintas disciplinas: artes visuales, intervenciones escénicas y una variada oferta gastronómica. Durante toda la tarde y en la noche, quienes se acercaron pudieron disfrutar no solo de las actividades culturales, sino también de helados y bebidas que fueron distribuidos de forma gratuita y produjeron un ambiente distendido y accesible para todos. Además, hubo presencia de vinilos, un guiño especial para los amantes de la música y el formato analógico, que aportó una capa más de identidad a la experiencia.