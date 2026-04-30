El Museo Nacional de Artes Visuales presentó sus líneas de trabajo para 2026 y las muestras que se expondrán

El museo permanecerá cerrado al público mientras duren las obras previstas para mejorar la accesibilidad y la amplitud del espacio; se estima que el cierre será entre mayo y junio, una vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo apruebe las reformas

Autoridades del MNAV y la Dirección Nacional de Cultura durante un encuentro con la prensa para presentar la propuesta del museo para 2026.

El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) presentó las líneas de trabajo y la propuesta programática que desarrollará durante el 2026. Su directora, Roxana Fabius, explicó que la intención de su gestión es construir un museo “más abierto, accesible y directo”. La directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, participó del evento junto al equipo de trabajo del museo.

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Concretamente, como primer paso, está previsto que se realicen obras en los baños del museo para acondicionarlos y volverlos accesibles. Además, se retirarán los tabiques ubicados en la planta baja del museo para recuperar su planta arquitectónica original. La exposición permanente, que hoy se ubica en ese espacio, pasará a exhibirse en una de las salas del primer piso.

MNAV Museo Nacional de Artes Visuales. Javier Cálvelo / adhocFOTOS

Una vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) apruebe las obras, se procederá a la adjudicación de la licitación. Luego de esa instancia comenzarían las obras, para las que se prevé un plazo de 25 días hábiles en los que el museo permanecerá cerrado al público. Se estima que será entre mayo y junio.

En la presentación, realizada el martes 28 para medios de prensa, Fabius también hizo hincapié en que apunta a fortalecer las capacidades educativas de quienes integran el museo, un punto que había adelantado a Búsqueda en una entrevista realizada en diciembre de 2025. En esa línea, comentó que actualmente hay 14 becarias que participan de una formación en Mediación Educativa en Museos, un programa impulsado a través de la Dirección Nacional de Cultura, “orientada a la formación de nuevas generaciones de mediadores y educadores culturales en Uruguay” .