El Museo Nacional de Artes Visuales presentó sus líneas de trabajo para 2026 y las muestras que se expondrán
El museo permanecerá cerrado al público mientras duren las obras previstas para mejorar la accesibilidad y la amplitud del espacio; se estima que el cierre será entre mayo y junio, una vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo apruebe las reformas
Autoridades del MNAV y la Dirección Nacional de Cultura durante un encuentro con la prensa para presentar la propuesta del museo para 2026.
El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) presentó las líneas de trabajo y la propuesta programática que desarrollará durante el 2026. Su directora, Roxana Fabius, explicó que la intención de su gestión es construir un museo “más abierto, accesible y directo”. La directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, participó del evento junto al equipo de trabajo del museo.
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Concretamente, como primer paso, está previsto que se realicen obras en los baños del museo para acondicionarlos y volverlos accesibles. Además, se retirarán los tabiques ubicados en la planta baja del museo para recuperar su planta arquitectónica original. La exposición permanente, que hoy se ubica en ese espacio, pasará a exhibirse en una de las salas del primer piso.
Una vez que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) apruebe las obras, se procederá a la adjudicación de la licitación. Luego de esa instancia comenzarían las obras, para las que se prevé un plazo de 25 días hábiles en los que el museo permanecerá cerrado al público. Se estima que será entre mayo y junio.
En la presentación, realizada el martes 28 para medios de prensa, Fabius también hizo hincapié en que apunta a fortalecer las capacidades educativas de quienes integran el museo, un punto que había adelantado a Búsqueda en una entrevista realizada en diciembre de 2025. En esa línea, comentó que actualmente hay 14 becarias que participan de una formación en Mediación Educativa en Museos, un programa impulsado a través de la Dirección Nacional de Cultura, “orientada a la formación de nuevas generaciones de mediadores y educadores culturales en Uruguay” .
Exposiciones
La directora explicó que la reapertura del museo está pensada para el mes de julio, cuando se expondrá la muestra Somos jugando, a partir del 29 de ese mes. La exposición contará con piezas de artistas nacionales y propondrá un recorrido que explorará los vínculos entre el arte y lo lúdico. En paralelo, se inaugurarán dos exposiciones individuales de los artistas uruguayos Cecilia Brugnini y Daniel Gallo.
Para el mes de diciembre, el MNAV tiene prevista la instalación audiovisual a gran escala de la obra del cineasta y artista turcoalemán Harun Farocki, reconocido por analizar en sus piezas la relación entre la tecnología, la guerra y la representación visual. También para diciembre está prevista la inauguración de una retrospectiva de la artista uruguaya Linda Kohen, fallecida en enero de este año.