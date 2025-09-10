El Museo Taranco presentó un gabinete como obra del mes

Una vez al mes el Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco presenta al público una obra de su colección permanente. Se trata de una iniciativa que busca acercar el museo a la gente a través de una mirada experta. En agosto el protagonista fue un gabinete, fabricado alrededor de 1917, perteneciente al mobiliario original de la casa de los Taranco.

La historiadora Daniela Tomeo fue la encargada de presentar el mueble. Se trata de una pieza fabricada con varias maderas. La estructura es de caoba y la puerta tiene un dibujo central hecho de marquetería, una técnica usada a partir del siglo XVII que se continuó utilizando a lo largo de los años. Las distintas maderas tienen diferentes colores que van formando una imagen. La experta dijo que es una técnica desarrollada principalmente en Francia.

Al no tener documentación, no se sabe dónde se fabricó. La única pista es un escrito que se encuentra en la parte de atrás del mueble. La inscripción dice: “Co. Nacional de Muebles Descotte 253 Avenida de Mayo Buenos Aires. Casa en París B. Haussmann 34”. Tomeo aseguró que, a diferencia de las pinturas o esculturas, de este tipo de mobiliarios no se conservan documentos que den pistas sobre su procedencia.

“Era muy común que las mueblerías francesas tuvieran su sucursal en Buenos Aires. Ahora, si al mueble lo hicieron en Buenos Aires o lo importaron desde París, eso no lo sabemos”, afirmó. Lo que sí se conservaron fueron cartas en las que se dice que el mueble se compró, pero no hay más información. Se especula que en el mueble, que estaba ubicado en la sala donde los caballeros fumaban y tomaban brandi, se guardaban documentos y escritos. La experta señaló que el mobiliario de la casa es muy valioso, en este caso se trata de un gabinete fabricado por varios artesanos, como ser: carpinteros, ebanistas, marquetero y broncista. “Los muebles son verdaderas obras de arte decorativo. Este en concreto demuestra la riqueza de los materiales y da cuenta de la historia social, que miraba a Francia como un referente cultural. Habla también de lo económico, del comercio del 900, del consumo de objetos suntuarios al que estaba acostumbrada parte de la sociedad montevideana”, subrayó.