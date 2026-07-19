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El Museo Zorrilla presentó ‘Crimen en el rodal’, una muestra que reflexiona sobre la memoria y el paisaje

Creada por Martín Verges Rilla y curada por Rita Fischer, la propuesta toma como punto de partida la caída de un histórico ombú

Martín Verges Rilla y directora del Museo Juan Zorrilla de San Martín Micaela Villalba.

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Valentina Weikert
Sofía Pintos, Mariana González y Julián Valle Lisboa.

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Alejandro Turell, Gustavo Vásquez y Valeria Frangelli.

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Carolina Aroztegui y Federico Umbre.

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Ana Livni y Diego Masi.

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Eduardo Cardozo y Óscar Bonilla.

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Niklaus Strobel y Fabiana Puentes.

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Valentina Weikert
Pedro Dalton.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Museo Juan Zorrilla de San Martín fue escenario de la presentación de Crimen en el rodal, la nueva muestra del artista Martín Verges Rilla, una propuesta que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, la transformación del paisaje y el vínculo entre la naturaleza y la memoria. La exposición cuenta con la curaduría de Rita Fischer, quien no pudo asistir a la apertura debido a compromisos laborales en París.

La presentación se realizó el jueves 9 durante una velada que reunió a artistas, gestores culturales, familiares, colegas y amantes del arte, quienes recorrieron la exposición acompañados por una copa de vino, ideal para hacer frente a la fría noche de invierno.

La muestra surge a partir de una investigación que Verges Rilla comenzó sobre los árboles del jardín del museo. Mientras desarrollaba ese trabajo ocurrió un hecho inesperado: la caída de uno de los históricos ombúes del predio. Según expresa Fischer en el texto curatorial, se trató de un “acontecimiento silencioso y nocturno” que terminó convirtiéndose en el disparador conceptual de toda la exposición.

A partir de ese episodio, el artista construye una reflexión sobre aquello que desaparece físicamente, pero permanece en la memoria. La figura del árbol caído funciona como una metáfora de la pérdida y, al mismo tiempo, como una invitación a pensar en las transformaciones que experimentan los espacios patrimoniales con el paso del tiempo y frente al crecimiento urbano.

Verges Rilla recrea una suerte de “escena del crimen” en la que la ausencia se convierte en protagonista. Esa escena no se limita al lugar donde cayó el árbol, sino que se expande hacia las salas del museo, su historia y la experiencia de quienes transitan diariamente ese espacio. De este modo, la exposición propone un recorrido donde el visitante no solo observa las obras, sino que también participa de una narrativa que entrelaza naturaleza, historia y memoria colectiva.

La propuesta establece, además, un diálogo con el legado artístico de Petrona Viera al incorporar referencias a los dibujos y grabados en los que la pintora retrató el jardín de la residencia de Juan Zorrilla de San Martín.

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