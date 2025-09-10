El pabellón de Italia en la Rural del Prado recibió al público con una propuesta de moda, gastronomía y música

Por sexto año consecutivo, Italia estuvo presente en la Expo Prado con un espacio que en la edición pasada recibió a más de 144.000 visitantes. Este año, la apuesta volvió a combinar espectáculos artísticos y experiencias culinarias que acercaron al público uruguayo lo mejor del país europeo en distintas áreas de su cultura. La organización estuvo a cargo de la Cámara Mercantil Uruguay-Italia, junto con la Embajada de Italia, con el apoyo del Istituto Italiano di Cultura y la Agencia Italiana para el Comercio Exterior.
La inauguración se realizó el viernes 5 y contó con la presencia del embajador Fabrizio Petri y del presidente de la Cámara Mercantil Uruguay-Italia Mario Amelotti. El embajador destacó que el pabellón es una vidriera de las excelencias italianas y una oportunidad para mostrar al público uruguayo una Italia contemporánea y diversa, capaz de conjugar tradición e innovación a través de la moda, el deporte, la gastronomía y la música. Tras el corte de cinta, Carol y Marian, un dúo all’italiana, ofrecieron un espectáculo musical al atardecer.
El programa artístico continuará con propuestas variadas: el coro de la Scuola Italiana di Montevideo se presentará el jueves 11 a las seis de la tarde, mientras que la DJ italiana Nziria lo hará el sábado 13 a la misma hora. En el plano gastronómico, la Scuola Pizzaioli dictará talleres de pizza napolitana, mientras que Lavazza acercará al público la técnica del arte latte para decorar cafés y cappuccinos, además de organizar la Lavazza Caffè Party el sábado 6.
La moda también tuvo su espacio con la segunda edición del desfile Pasarela Prado como parte de la difusión de las tendencias italianas.