El prestreno de ‘La primera estrella’, un primer vistazo al documental sobre la conquista olímpica de 1924

El Auditorio Nacional Adela Reta fue escenario de una emotiva presentación que celebró una de las gestas más importantes de la historia del deporte uruguayo

El Auditorio Nacional Adela Reta fue sede de la avant première de La primera estrella, el nuevo documental dirigido y guionado por Guzmán García que reconstruye la histórica conquista olímpica de la selección uruguaya de fútbol en los Juegos Olímpicos de París de 1924, una hazaña que cambió para siempre la historia del deporte nacional y posicionó a Uruguay en la escena mundial.

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Antes del comienzo de la función, el hall del auditorio se convirtió en un espacio de encuentro de autoridades nacionales, referentes de la cultura, periodistas, exfutbolistas, representantes del ámbito deportivo e invitados especialmente vinculados a la historia del fútbol uruguayo.

La película llega de la mano del mismo equipo responsable de los reconocidos documentales Maracaná y Mundialito, trabajos que lograron acercar al gran público algunos de los episodios más trascendentes de la historia futbolística uruguaya. Además, la producción fue declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura, destacando su valor patrimonial, histórico y educativo.

A través de imágenes inéditas, archivos históricos, testimonios de especialistas e investigaciones documentales, La primera estrella revive la increíble historia del equipo uruguayo que sorprendió al mundo en París 1924, cuando una pequeña nación sudamericana revolucionó el fútbol internacional con un juego innovador que maravilló a Europa.

La narración incorpora, además, un recorrido contemporáneo guiado por el actor César Troncoso, quien sigue las huellas de aquella epopeya deportiva para conectar el pasado con el presente y reflexionar sobre el legado que dejó aquella generación de futbolistas que abrió el camino de las grandes conquistas celestes.