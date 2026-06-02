¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El prestreno de ‘La primera estrella’, un primer vistazo al documental sobre la conquista olímpica de 1924

El Auditorio Nacional Adela Reta fue escenario de una emotiva presentación que celebró una de las gestas más importantes de la historia del deporte uruguayo

Facundo Ponce de León, Sebastián Bednarik, Guzmán García y Luis Prats.

Facundo Ponce de León, Sebastián Bednarik, Guzmán García y Luis Prats.

FOTO

Valentina Weikert
Natalia Ramallo, Florencia Pagani y Nicolás Ramallo.

Natalia Ramallo, Florencia Pagani y Nicolás Ramallo.

FOTO

Valentina Weikert
Enrique González e Ivonne Dibarrart.

Enrique González e Ivonne Dibarrart.

FOTO

Valentina Weikert
Gerardo Pelusso y Alejandro Garay.

Gerardo Pelusso y Alejandro Garay.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Auditorio Nacional Adela Reta fue sede de la avant première de La primera estrella, el nuevo documental dirigido y guionado por Guzmán García que reconstruye la histórica conquista olímpica de la selección uruguaya de fútbol en los Juegos Olímpicos de París de 1924, una hazaña que cambió para siempre la historia del deporte nacional y posicionó a Uruguay en la escena mundial.

Antes del comienzo de la función, el hall del auditorio se convirtió en un espacio de encuentro de autoridades nacionales, referentes de la cultura, periodistas, exfutbolistas, representantes del ámbito deportivo e invitados especialmente vinculados a la historia del fútbol uruguayo.

Leé además

Natalia Lafourcade en el Auditorio Adela Reta.
Música

Amor a la mexicana: en la piel de la Cancionera, Natalia Lafourcade encantó al Auditorio
Orchestre des Champs-Élysées.
Música

La rutina de lo extraordinario: el Centro Cultural de Música presenta a la Orchestre des Champs-Élysées
geant inauguro una edicion historica del salon del vino
Viticultura

Géant inauguró una edición histórica del Salón del Vino

Por Redacción Galería

La película llega de la mano del mismo equipo responsable de los reconocidos documentales Maracaná y Mundialito, trabajos que lograron acercar al gran público algunos de los episodios más trascendentes de la historia futbolística uruguaya. Además, la producción fue declarada de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura, destacando su valor patrimonial, histórico y educativo.

A través de imágenes inéditas, archivos históricos, testimonios de especialistas e investigaciones documentales, La primera estrella revive la increíble historia del equipo uruguayo que sorprendió al mundo en París 1924, cuando una pequeña nación sudamericana revolucionó el fútbol internacional con un juego innovador que maravilló a Europa.

La narración incorpora, además, un recorrido contemporáneo guiado por el actor César Troncoso, quien sigue las huellas de aquella epopeya deportiva para conectar el pasado con el presente y reflexionar sobre el legado que dejó aquella generación de futbolistas que abrió el camino de las grandes conquistas celestes.

A lo largo del documental se reconstruyen no solo los acontecimientos deportivos, sino también el contexto social y cultural de una época en la que Uruguay comenzaba a consolidar una identidad propia frente al mundo. La obra propone así una mirada que trasciende el resultado deportivo para explorar el impacto histórico de aquel triunfo en la construcción del imaginario nacional.

Tras la proyección, la emoción continuó con un cierre musical en vivo que fue recibido con entusiasmo por el público. La presentación contó con la participación de Pitufo Lombardo, Hugo Fattoruso y el Quinteto de Barrio Sur.

La primera estrella llegará a las salas de cine del país el jueves 11 de junio.

Selección semanal
Fútbol Uruguayo

Tenfield volverá a reunirse con la AUF para reclamar la eliminación del usuario único en el ‘streaming’

Por Juan Francisco Pittaluga
Turismo

A días de cerrar el llamado, hay dos interesados en parador gestionado con pérdidas por el PIT-CNT

Por Redacción Búsqueda
Delitos de Lesa Humanidad

Caja militar suspendió el pago de pensiones a cuatro exmilitares prófugos en el exterior

Por Macarena Saavedra
Impuestos

La DGI empezó a advertir a contribuyentes por inconsistencias en declaraciones del IRAE

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Sobre el vestido de novia para la fiesta, algunos medios especializados adelantaron que la encargada de crear 26 opciones para que la artista eligiera fue Donatella Versace.

Dua Lipa se casó por civil y prepara una gran fiesta: ¿cómo será?

Por Redacción Galería
Marilyn Monroe cumple 100 años: la vigencia de una estrella que nunca envejeció

Marilyn Monroe cumple 100 años: la vigencia de una estrella que nunca envejeció

Por Redacción Galería
Ollas del Mundo.

El festival gastronómico que da la bienvenida al invierno

Por Redacción Galería
La directora española Carla Simón explora las heridas de la memoria en Romería
Video

La directora española Carla Simón explora las heridas de la memoria en Romería