El Sodre y el Institut Pasteur se unieron por la lucha contra el cáncer de mama

Montevideo Shopping realizó una nueva edición de su campaña solidaria, con un espectáculo que combinó arte y ciencia

Coordinadora de Educación Poblacional de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer Selva Sanabia y analista de Marketing en Montevideo Shopping Shilca Reggio.

De Comunicación del Institut Pasteur Daniela Hirschfeld, director adjunto del Hospital de Clínicas Martín Esteche y directora artística de Ballet Nacional Sodre María Noel Riccetto.

Director general del MEC Carlos Varela, de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer Ana Rodríguez Martinol, presidente del Sodre Luis Pérez Aquino, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León y director del Institut Pasteur José Badano.

La ciencia, la danza y el rock se encontraron en el Auditorio Nacional Adela Reta el martes 27 de octubre, en una propuesta que reunió al Ballet Nacional del Sodre (BNS) y a No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia), la banda integrada por investigadores del Institut Pasteur de Montevideo. El espectáculo formó parte de la campaña que Montevideo Shopping lleva adelante desde hace 14 años para concientizar sobre el cáncer de mama.

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Antes de ingresar al auditorio, los invitados se detuvieron frente a los pañuelos solidarios de esta edición, exhibidos en la entrada y disponibles para la compra. Sus diseños, inspirados en imágenes científicas utilizadas en investigaciones del Institut Pasteur, trasladaron estructuras celulares y otras formas microscópicas a las estampas de los accesorios.

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Ya en la sala, la directora artística del BNS, María Noel Riccetto, tomó la palabra y se proyectó un video promocional. Luego, las primeras imágenes del espectáculo aparecieron sobre una pantalla traslúcida. Detrás de ella, las siluetas de los bailarines se movían al ritmo de la música, entre proyecciones inspiradas en la ciencia. Cuando la pantalla se levantó, los músicos aparecieron en escena y el rock tomó protagonismo, acompañado por las coreografías del Ballet Nacional del Sodre.

La apertura también tuvo un espacio para recordar el motivo de la convocatoria. Representantes del Sodre, el Institut Pasteur y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer destacaron la importancia de unir distintas disciplinas para generar conciencia. En Uruguay se diagnostican alrededor de 2.000 nuevos casos de cáncer de mama por año, una cifra que pone el foco en la prevención y el diagnóstico oportuno.