¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

'El sótano' de Mario Levrero volvió a encontrarse con los lectores en una nueva edición ilustrada

La presentación se realizó en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo y reunió a quienes hicieron posible la reedición de un relato que continúa despertando la imaginación de nuevas generaciones

Denisse Torena, Virginia Mórtola y Alicia Hoppe.

Denisse Torena, Virginia Mórtola y Alicia Hoppe.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Alicia Hoppe y Cecilia Fernández Costa.

Alicia Hoppe y Cecilia Fernández Costa.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Virginia Mórtola, Denisse Torena, Alicia Hoppe y Ángel y Andrea León.

Virginia Mórtola, Denisse Torena, Alicia Hoppe y Ángel y Andrea León.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Cristina Deverti y Fabiana Padrón.

Cristina Deverti y Fabiana Padrón.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ángel y Andrea León.

Ángel y Andrea León.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Durante la 24ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo se presentó la nueva edición de El sótano­, una de las obras más singulares de Mario Levrero, que llega nuevamente a los lectores a través de una propuesta especialmente pensada para el público infantil y juvenil.

La actividad tuvo lugar en el salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, uno de los espacios centrales de la feria, y reunió a lectores, editores, ilustradores y admiradores de la obra de uno de los escritores más influyentes de la literatura uruguaya contemporánea. El sótano tuvo su primera publicación en 1970 dentro del libro de cuentos La máquina de pensar en Gladys. Con el paso de los años, el relato adquirió vida propia y fue publicado de manera independiente, encontrando nuevos lectores gracias a una historia que combina imaginación, misterio y aventura, elementos característicos del universo literario de Levrero.

La presentación estuvo centrada en el proceso de creación de esta nueva edición, que busca acercar nuevamente el texto a las nuevas generaciones a través de una cuidada propuesta editorial e ilustrativa. Participaron de la actividad Virginia Mórtola, editora de la publicación; la ilustradora Denisse Torena; Alicia Hoppe, compañera de vida de Mario Levrero, y los representantes de Lazos y Palabras, Ángel y Andrea León, quienes acompañaron el desarrollo del proyecto.

Durante el encuentro, Mórtola compartió algunas reflexiones sobre la vigencia del relato y explicó por qué consideró importante recuperarlo para una nueva edición. Destacó que se trata de un cuento con una enorme capacidad para despertar la curiosidad y la imaginación de los lectores, y que mantiene intacta la frescura que lo caracteriza desde su publicación original. Por su parte, Denisse Torena recordó su entusiasmo al recibir la propuesta de sumarse al proyecto. Compartió una anécdota sobre el momento en que Virginia Mórtola le planteó la posibilidad de ilustrar el libro, una conversación que ocurrió mientras se encontraba cocinando en su casa y que marcó el inicio de un trabajo que asumió con especial ilusión.

La ilustradora explicó, además, algunos aspectos del proceso creativo detrás de las imágenes que acompañan esta edición y cómo buscó dialogar visualmente con el universo imaginario construido por Levrero.

A lo largo de la presentación, los participantes repasaron la historia de la obra, el recorrido editorial que tuvo desde sus primeras publicaciones y las particularidades de esta nueva versión; destacaron, asismismo­, la importancia de seguir acercando clásicos de la literatura uruguaya a nuevos públicos. La presencia de Alicia Hoppe­ aportó una mirada cercana y personal sobre la figura de Mario Levrero y permitió recordar aspectos de su vida y de su vínculo con la escritura, en una instancia que combinó memoria, literatura y afecto.

Selección semanal
Política económica

Azucena Arbeleche: “Nos falta dar un salto en términos de crecimiento económico”

Por Redacción Búsqueda
Sistema financiero

Las crisis bancarias de los últimos 60 años y un sistema “sólido” pero con “desafíos significativos”

Por Ismael Grau
Parlamento

“No podés abrir un frente interno” en el Frente Amplio, planteó Valdomir, sino que “tenés que cerrar filas”

Por Redacción Búsqueda
Seguridad social

Autoridades del BPS advirtieron límite “difuso” con el proxenetismo en proyectos sobre trabajo sexual

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Alejandro, Soledad y Clara Sienra.

Cómo fue el debut mundialista para los hinchas en Miami

Por Redacción Galería
La Celeste a la calle

La Celeste a la calle

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Tom Cruise asistió al partido entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles junto a David y Victoria Beckham.

Desde David Beckham hasta Paris Hilton: las celebridades que ocupan las butacas en el Mundial 2026

Por Redacción Galería
Maximiliano Araujo anota el gol del empate contra Arabia Saudita durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en Miami.
20 Fotos

El empate de Uruguay ante Arabia Saudita en 20 fotos