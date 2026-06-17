'El sótano' de Mario Levrero volvió a encontrarse con los lectores en una nueva edición ilustrada

La presentación se realizó en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo y reunió a quienes hicieron posible la reedición de un relato que continúa despertando la imaginación de nuevas generaciones

Durante la 24ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo se presentó la nueva edición de El sótano­, una de las obras más singulares de Mario Levrero, que llega nuevamente a los lectores a través de una propuesta especialmente pensada para el público infantil y juvenil.

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La actividad tuvo lugar en el salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, uno de los espacios centrales de la feria, y reunió a lectores, editores, ilustradores y admiradores de la obra de uno de los escritores más influyentes de la literatura uruguaya contemporánea. El sótano tuvo su primera publicación en 1970 dentro del libro de cuentos La máquina de pensar en Gladys. Con el paso de los años, el relato adquirió vida propia y fue publicado de manera independiente, encontrando nuevos lectores gracias a una historia que combina imaginación, misterio y aventura, elementos característicos del universo literario de Levrero.

La presentación estuvo centrada en el proceso de creación de esta nueva edición, que busca acercar nuevamente el texto a las nuevas generaciones a través de una cuidada propuesta editorial e ilustrativa. Participaron de la actividad Virginia Mórtola, editora de la publicación; la ilustradora Denisse Torena; Alicia Hoppe, compañera de vida de Mario Levrero, y los representantes de Lazos y Palabras, Ángel y Andrea León, quienes acompañaron el desarrollo del proyecto.

Durante el encuentro, Mórtola compartió algunas reflexiones sobre la vigencia del relato y explicó por qué consideró importante recuperarlo para una nueva edición. Destacó que se trata de un cuento con una enorme capacidad para despertar la curiosidad y la imaginación de los lectores, y que mantiene intacta la frescura que lo caracteriza desde su publicación original. Por su parte, Denisse Torena recordó su entusiasmo al recibir la propuesta de sumarse al proyecto. Compartió una anécdota sobre el momento en que Virginia Mórtola le planteó la posibilidad de ilustrar el libro, una conversación que ocurrió mientras se encontraba cocinando en su casa y que marcó el inicio de un trabajo que asumió con especial ilusión.

La ilustradora explicó, además, algunos aspectos del proceso creativo detrás de las imágenes que acompañan esta edición y cómo buscó dialogar visualmente con el universo imaginario construido por Levrero.