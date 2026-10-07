'El teatro' tuvo su preestreno en el Teatro Solís

La obra reúne ficción y memorias personales para reflexionar sobre la historia de la Comedia Nacional y el vínculo entre el teatro y la identidad del país

Director de la Comedia Nacional José Miguel Onaindia, director de 'El teatro' Pascal Rambert, directora de Cultura de la IM Débora Quiring y director del Teatro Solís Martín Jorge.

Con 'El teatro', Alejandra Wolff se despidió del elenco estable de la Comedia Nacional.

El teatro puede ser una forma de mirar hacia atrás y reconocerse en las historias que lo construyeron. Desde esa premisa, El teatro, la nueva obra del director francés Pascal Rambert, tuvo su prestreno en el Teatro Solís, en una noche en la que el teatro celebró sus 79 años.

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Concebida especialmente para la Comedia Nacional, El teatro propone una celebración del hecho teatral y de la memoria colectiva que existe detrás de una compañía. La historia reúne a todo el elenco en escena para despedir a una de sus actrices y celebrar el cumpleaños de dos integrantes, y a partir de ese encuentro despliega una sucesión de momentos íntimos y corales.

Las historias personales de los protagonistas comienzan entonces a mezclarse con la trayectoria de la Comedia Nacional y con distintos episodios de la historia del país. La obra juega así con los límites entre ficción y realidad y recupera referencias de figuras como Isidore Ducasse, Jules Supervielle, Jules Laforgue, Mario Benedetti e Ida Vitale.

El prestreno funcionó como una primera mirada a una propuesta que pone al propio teatro en el centro de la escena: sus actores, su memoria, sus vínculos y las historias que se construyen alrededor de una institución que forma parte de la cultura uruguaya.

Las funciones de los días 2 y 3 de octubre fueron en calidad de prestreno y se realizaron a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro Solís. El estreno oficial tendrá lugar el 9 de octubre, en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas (Fidae). La obra regresará a escena del 22 de octubre al 22 de noviembre, de jueves a sábados.