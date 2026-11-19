La Sociedad Uruguaya ProÓpera presenta la gala lírica De Viena a París el martes 24 y la orquesta montevideana interpretará la suite Los planetas, de Gustav Holst, el viernes 27

Tres figuras de la lírica argentina darán un recital el martes 24 a las 20 en la sala Vaz Ferreira (subsuelo de la Biblioteca Nacional), en una nueva producción de la Sociedad Uruguaya ProÓpera, que regresó este año a la actividad después de más de 20 años. La soprano Kospi Bersano, el tenor Iván Vega y el barítono Julián Molinero, con formación en la escuela del Teatro Colón, acompañados de la pianista y directora de orquesta Susana Frangi presentarán la gala lírica De Viena a París, que ofrecerá un recorrido por obras vinculadas a esas dos capitales de la ópera mundial.

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El programa incluye obras de Franz Lehár, referente de la opereta vienesa, con fragmentos de La viuda alegre, Paganini y El país de las sonrisas, y de los franceses Jacques Offenbach, Reynaldo Hahn y Robert Planquette. Entradas a $ 1.000 en Tickantel.

En esta nueva etapa, ProÓpera lanzó un programa de socios destinado a quienes deseen contribuir con su actividad. La información sobre cómo asociarse y los beneficios de la membresía está disponible en proopera.org.