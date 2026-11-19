Tres figuras de la lírica argentina darán un recital el martes 24 a las 20 en la sala Vaz Ferreira (subsuelo de la Biblioteca Nacional), en una nueva producción de la Sociedad Uruguaya ProÓpera, que regresó este año a la actividad después de más de 20 años. La soprano Kospi Bersano, el tenor Iván Vega y el barítono Julián Molinero, con formación en la escuela del Teatro Colón, acompañados de la pianista y directora de orquesta Susana Frangi presentarán la gala lírica De Viena a París, que ofrecerá un recorrido por obras vinculadas a esas dos capitales de la ópera mundial.
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El programa incluye obras de Franz Lehár, referente de la opereta vienesa, con fragmentos de La viuda alegre, Paganini y El país de las sonrisas, y de los franceses Jacques Offenbach, Reynaldo Hahn y Robert Planquette. Entradas a $ 1.000 en Tickantel.
En esta nueva etapa, ProÓpera lanzó un programa de socios destinado a quienes deseen contribuir con su actividad. La información sobre cómo asociarse y los beneficios de la membresía está disponible en proopera.org.
La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección de Martín García, cerrará su temporada sinfónica con la suite Los planetas, del compositor británico Gustav Holst, el viernes 27 a las 19.30 en el Teatro Solís. Se trata de una obra muy particular del repertorio sinfónico, ya que es famosa por su gran despliegue y variedad instrumental; también debe su celebridad a que la música recorre los caracteres astrológicos de los planetas y resultó una fuerte influencia en la composición de bandas sonoras cinematográficas a lo largo del siglo XX. El concierto contará con la participación del Coro Váruna, dirigido por Chiara Daniele. Previo al concierto, a las 18, habrá una charla sobre la obra en el Foyer, a cargo de García y la violinista uruguaya Stephanie Ernst. Entradas en Tickantel a $ 650.