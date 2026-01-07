Enjoy celebró el inicio de la temporada con artistas internacionales

EnjoyPunta del Este presentó su temporada de verano 2026 con un atardecer en OVO Beach que reunió a figuras del espectáculo, referentes de la industria, autoridades y medios de prensa nacionales y regionales para dar inicio a una agenda que combina gastronomía de autor, espectáculos, entretenimiento y experiencias frente al mar.
Durante la presentación, se anunciaron las principales novedades del verano, entre las que se destacan el regreso de la propuesta gastronómica de Kero Bar by Osaka; más de 30 shows en el marco de Enjoy Live; la obra Una Navidad de mierda, cuyo elenco estuvo presente; las noches de OVO Nightclub; la nueva edición del Salón del Vino Internacional, y una alianza inédita con DirecTVGO.
El encuentro coincidió con la segunda fecha de la programación de DGO Stream, que comenzó el 26 de diciembre. DGO Stream contará con una programación especial diaria desde OVO Beach, con transmisiones en vivo de 15.30 a 20.30 horas, hasta el 9 de enero. El programa central está conducido por Zaira Nara y Joaquín el Pollo Álvarez, con intervenciones especiales de Carolina Pampita Ardohain, quien se suma como madrina del proyecto.
Entre los invitados, se destacó la presencia de Nicolás Furtado, Ale Lacroix, Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, además de figuras de DGO como Sergio Goycochea, Sol Rivas y Tucu López.
Todos disfrutaron de un gran atardecer frente al mar, acompañado de buena música y tragos, en un ambiente distendido que invitó a relajarse y compartir. La puesta de sol fue el marco perfecto para cerrar la jornada y transformar el encuentro en una experiencia memorable.