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Escritores uruguayos llevarán la poesía local a la Feria del Libro de Buenos Aires

La participación estará atravesada por el eje “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, tomando como inspiración a Alfredo Zitarrosa

Directora de la Biblioteca Nacional Rocío Schiappapietra, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y coordinadora del Instituto Nacional de Letras Valeria Tanco. &nbsp;

Directora de la Biblioteca Nacional Rocío Schiappapietra, directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal y coordinadora del Instituto Nacional de Letras Valeria Tanco.

 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Del Instituto Nacional de Letras Daniel Viglione, directora de Canal 5 Erika Hoffmann y director del Archivo Zitarrosa Martin Monteiro.

Del Instituto Nacional de Letras Daniel Viglione, directora de Canal 5 Erika Hoffmann y director del Archivo Zitarrosa Martin Monteiro.

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Adrián Echeverriaga
Emanuel Bremermann y Laureano González.

Emanuel Bremermann y Laureano González.

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Adrián Echeverriaga
Lalo Barrubia y Silvia Guerra.

Lalo Barrubia y Silvia Guerra.

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Adrián Echeverriaga
Marcos Robledo, Nyzel García y Giorgina Cerutti.

Marcos Robledo, Nyzel García y Giorgina Cerutti.

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Adrián Echeverriaga

La delegación de escritores uruguayos que viajarán a la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se reunió en la Biblioteca Nacional para intercambiar experiencias antes de la actividad, que se desarrollará del 21 de abril al 11 de mayo en la capital argentina.

Esta edición estará atravesada por el eje “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, que propone celebrar este género como un rasgo de identidad de las letras nacionales. Además, la fecha coincide con otro hito: hace medio siglo, Alfredo Zitarrosa iniciaba su exilio en esa ciudad. En la feria se podrá encontrar el libro Sonríe muerte (editado en 2011 por Planeta), gracias a la generosidad del Archivo Zitarrosa. Se trata de un texto que reúne un poemario del cantautor, fallecido en 1989.

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Escritores que integran la delegación uruguaya a la FIL Buenos Aires junto a autoridades de la Dirección Nacional de Cultura. 
FIL Buenos Aires

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Malena Muyala en Zitarrosa 90.
Crónica

Las canciones de Alfredo Zitarrosa reunieron a tres generaciones de la música uruguaya

En esta ocasión, la poesía —verso, canción, narrativa, ensayo, performance—fue elegida porque es una “sonoridad” que acompañó a nuestra historia a través de autores como Ida Vitale, Cristina Peri Rossi y Mario Benedetti, entre otros.

El domingo 26 de abril, a las 19.15 horas, en el marco del Día de Uruguay, las poetas Regina Ramos y Rocío Medina junto al compositor Fernando Cabrera conversarán sobre cómo la poesía forma parte de nuestra identidad cultural. Abordarán la composición poética uruguaya, su tránsito por lo doméstico, lo urbano, lo rural y lo político. Cabrera compartirá vivencias personales —poco conocidas— junto a Zitarrosa e interpretará composiciones de ambos.

En tanto, el lunes 27, la Cámara Uruguaya del Libro y la Dirección Nacional de Cultura invitan a un contrapunto entre las dos orillas: “Del champión a la zapatilla: el hablar rioplatense”. Se indagará en los puntos compartidos y las singularidades. Una de las preguntas será: ¿en qué nos diferenciamos de otras formas del español? Participarán del diálogo la académica uruguaya Magdalena Coll, la académica argentina Gabriela Resnik y el escritor Laureano González (oriundo de Entre Ríos y radicado en Maldonado)

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