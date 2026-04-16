Las canciones de Alfredo Zitarrosa reunieron a tres generaciones de la música uruguaya

Fruto maduro / Del árbol del pueblo / La canción mía / Siempre porfía / Puede morir / Pero quiere / Cantarle sólo a la Vida / Que no la olvida.

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Vestida con pantalón, camisa y chaleco en tonos oscuros, la cantante se plantó firme en el centro del escenario, flanqueada a su derecha por ese gran maestro llamado Julio Cobelli, el hombre que desde hace más de 50 años hace hablar a las seis cuerdas. Los dos minutos que dura La canción quiere, cantada por Malena Muyala, fueron el momento cumbre de Zitarrosa 90, el concierto homenaje a Alfredo Zitarrosa por el 90º aniversario de su nacimiento, que, si bien se cumplió el 10 de marzo, fue celebrado un mes más tarde, el viernes 10 en la plaza Fabini, con entrada libre.

La interpretación de la maragata fue soberbia y conmovedora, incluso estremecedora. Esos versos que condensan en pocas cuartetas los 25 años de carrera de Alfredo, se hicieron carne en su cuerpo, su rostro y su voz, que fueron uno. Fue, por varios cuerpos, el pico de excelencia de la noche en el escenario instalado al aire libre, sobre el pavimento de 18 de Julio, justo a la altura de la sala que lleva su apellido, coorganizadora del tributo junto al Instituto Nacional de Música y la Fundación y Archivo Zitarrosa.

Es sabido que el género concierto homenaje es, así como el disco tributo, emotivo, variopinto y desparejo por naturaleza. Es muy difícil lograr un emparejamiento monolítico en el rendimiento interpretativo de un plantel que, como en este caso, supera la veintena de artistas. Es inevitable que, al pasar raya, algunos momentos queden por encima de otros, ya sea por su calidad musical o por su intensidad emotiva. Cuando ambos rubros son sobresalientes, ocurre la maravilla que se narra al principio de esta nota. También es inevitable la comparación con Z80, el tributo celebrado en 2016 en el Centenario, que contó con la dirección musical de Fernando Cabrera.

Aquel fue más grandilocuente, por la imponencia del escenario, por el marco de público y también por la presencia de artistas como Joan Manuel Serrat, Liliana Herrero, Daniel Viglietti, Braulio López, Jorge Drexler, Tania Libertad, Sebastián Teysera, Emiliano Brancciari, Christian Cary y el propio Cabrera. Es un buen momento para evocar aquella noche con 40.000 personas en el estadio porque este 10 de marzo el Archivo Zitarrosa subió a Spotify el registro en vivo completo de ese tributo, compuesto de 27 temas.

@viki_t_-67 Juan Pablo Chapital en Zitarrosa 90. Instituto Nacional de Música

Ahora volvieron a estar presentes Numa Moraes, Washington Carrasco y Cristina Fernández y Eduardo Larbanois, esta vez a dúo con Carlos Alberto Rodríguez. Sus intervenciones fueron de calidad, sin ser sobresalientes, pero a la altura de las expectativas. Otra que repitió diez años después fue Maia Castro, que en 2016 hizo Chamarrita de los milicos y ahora entregó una vibrante versión de Qué pena, una canción bella y amarga a la vez, que vertebra su repertorio en vivo desde que la grabó en Quinto, su disco publicado en 2018.

Z90 2 Lucía Romero y Garo Arakelian en Zitarrosa 90. Instituto Nacional de Música

La dirección musical estuvo a cargo de dos guitarristas de dos generaciones y dos palos bien distintos pero complementarios, lo cual redundó en una muy buena mezcla de tradición y vanguardia: Juan Pablo Chapital y Jacinta Bervejillo. El primero, blusero, jazzero y eléctrico. La segunda, dedicada a la guitarra criolla, lleva con talento y prestancia la posta de la tradición guitarrera y milonguera. Un cuarteto integrado por Cobelli, Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyhantcabal abrió el fuego con varias piezas instrumentales y una emocionante versión de Stefanie, con la voz de Zitarrosa, que arrancó el primer gran aplauso, seguido por la mayor ovación de la noche, para Muyala.

@viki_t_-78 Maia Castro en Zitarrosa 90. Instituto Nacional de Música

El segundo tramo estuvo sostenido en una banda base, compuesta por Bervejillo y Chapital, junto a Julieta Taramasso en bajo, Martín Ibarburu en batería y Federico Araújo en teclados y acordeón. Sobre ese quinteto, de sonoridad amplia, versátil y adaptable a múltiples géneros, con los dos guitarristas ensamblando con elegancia el sonido eléctrico y acústico, así como punteos, arpegios y solos, desfiló una veintena de cantantes, la mayor parte en dúos.

En ese tramo se desatacaron notoriamente las mujeres. Pocos días después de que se desatara una polémica en redes cuando La Trastienda anunció los principales nombres de su grilla para la temporada que está por comenzar (el sábado 25) sin una sola solista o banda femenina, Zitarrosa 90 fue una contundente demostración de la calidad musical de las cantantes solistas uruguayas.

Z90 3 Dani Umpi en Zitarrosa 90. Instituto Nacional de Música

Lucía Romero, notable irrupción en la escena emergente, con su discazo Magia pagana, demostró su poder interpretativo en Recordándote, a dúo con Garo Arakelian, quien encarnó con oficio a su contraparte en este duelo afectivo. Pocos días después de su notable performance en el tributo a Claudio Taddei, Alfonsina volvió a dejar estampado en un escenario su virtuosismo vocal en Candombe del olvido, junto al rapero AVR, que no logró convencer con su canto.

Camila Ferrari y Sofía Álvez lograron otra de las cumbres de la noche,con su formidable versión a dos voces de Adagio en mi país, un himno que las encontró a su altura. Luana volvió a pisar firme, sin fisuras: con su inmenso carisma, en su sobresaliente interpretación de El violín de Becho, demostró que no tiene techo y que está llamada a ser una de las grandes figuras de la música popular uruguaya. Quizá hubiera sido mejor verla en el cierre, con Pa’l que se va, por todo lo alto, en lugar de un Tabaré Cardozo al que le hubiera quedado mejor la melodía de Becho.

Z90 4 AVR y Alfonsina en Zitarrosa 90. Instituto Nacional de Música

Así como Lisandro Aristimuño y Martín Buscaglia fueron los encargados del momento rupturista, aquella vez con una lisérgica lectura de Los dos criollos, ahora la cuota disruptiva estuvo a cargo de Dani Umpi, que el traje y corbata del cantor cortado a tijera por la mitad y con el rostro de Alfredo estampado en su larga falda llevó a su territorio queer ese tremendo himno al desamor llamado Si te vas, ahora en clave electrónica, junto a Shuriken. Y les quedó muy bien.

@viki_t_-105 Zitarrosa 90. Instituto Nacional de Música

En el debe quedaron dos decisiones protocolares que fueron a contramano de la enorme dimensión popular del homenajeado: la de relegar al público detrás de las vallas de una sobredimensionada platea para autoridades e invitados; y la sobreabundancia de discursos oficiales y presentación protocolar de autoridades (el presidente, el intendente, los ministros y los demás jerarcas fueron nombrados hasta el hartazgo) que insumieron demasiados minutos y quebraron varias veces el clima de comunión musical.