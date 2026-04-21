  • Cotizaciones
    martes 21 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La poesía uruguaya será la protagonista en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

    Una delegación de poetas y narradores de diferentes generaciones representará las letras uruguayas; Alfredo Zitarrosa estará presente a través de sus canciones y de Sonríe muerte, su primer libro de poesía

    Escritores que integran la delegación uruguaya a la FIL Buenos Aires junto a autoridades de la Dirección Nacional de Cultura.&nbsp;

    Escritores que integran la delegación uruguaya a la FIL Buenos Aires junto a autoridades de la Dirección Nacional de Cultura. 

    FOTO

    Instituto Nacional de Letras / MEC
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y también es el inicio de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FIL Buenos Aires), que se extenderá hasta el 11 de mayo. Con Perú como país invitado de honor, la inauguración será a las 18 horas y tendrá como oradoras a las escritoras argentinas Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero. Toda la programación puede consultarse en la web de la feria.

    De la A a la Z: la poesía uruguaya es el nombre de la propuesta que el Instituto Nacional de Letras (Inlet) del MEC, junto con la Cámara Uruguaya del Libro, presentará en el stand de Uruguay. La programación se realizó el l jueves 16 en la Biblioteca Nacional con la presencia de su directora, Rocío Schiappapietra, la directora nacional de Cultura del MEC, María Eugenia Vidal, y la directora del Inlet, Valeria Tanco.

    Leé además

    Pilar Gamboa y Sergio Prina en una escena de Un cabo suelto, de Daniel Hendler.
    Video
    Estrenos

    ‘Un cabo suelto’: en su cuarta película como director, Daniel Hendler redefine la gentileza

    Por Pablo Staricco
    Nuria Amorós, vicepresidenta de Casal Català en Montevideo. 
    Centenari

    Casal Català cumple 100 años en Montevideo

    Por Silvana Tanzi

    La poesía será la protagonista de esta programación que se da en el marco del homenajea a Alfredo Zitarrosa cuando se cumplen 90 años de su fallecimiento. A propósito, se llevará al stand de Uruguay el primer libro de poemas escrito por el cantante y compositor. Se llama Sonríe muerte (Planeta, 2011) y permaneció inédito y guardado en un sobre hasta su publicación. Su manuscrito pertenece al Archivo Zitarrosa, dirigido por Martín Monteiro. Con una poesía intensa e íntima, el libro va acompañado de fotografías.

    Sonrie-muerte

    “En la producción de las letras uruguayas tenemos que decir que la poesía atraviesa, desborda el propio género y está presente como un marco de identidad que nos caracteriza”, dijo Tanco en la presentación. Incluso el afiche de De la A a la Z: la poesía uruguaya estuvo a cargo de Maca (Gustavo Wojciechowski) diseñador, editor y poeta. “Hizo una síntesis simbólica de nuestra propuesta y utilizó la caligrafía de Alfredo”. El 50 es también simbólico en esta edición de la feria, no solo por su 50ª edición, sino porque hace 50 años se iniciaba el exilio de Zitarrosa hacia Buenos Aires. “Ese cruce del río se vuelve metáfora, se vuelve periplo compartido, una corriente que une y devuelve resonancias poéticas entre ambas orillas”, comentó Tanco.

    Afiche-De-la-A-a-la-Z

    El Día de Uruguay será el domingo 26 en la sala Julio Cortázar de 19.15 a 21. Allí habrá una conversación entre las poetas Regina Ramos y Rocío Medina, y Fernando Cabrera las acompañará con interpretaciones de temas de Alfredo Zitarrosa. Ese día también participará la poeta Silvia Guerra.

    El lunes 27, el tema será el lenguaje rioplatense y el título: Del champión a la zapatilla. Participarán el escritor uruguayo Laureano González (Relato inverosímil que me contó un gordo bolacero) y las lingüistas Magdalena Coll (Academia Nacional de Letras de Uruguay) y Gabriela Resnik (argentina), autoras del diccionario Dos orillas. El encuentro será de 19 a 20 en la sala Alejandra Pizarnik.

    La delegación uruguaya la completan Emanuel Bremermann, Lalo Barrubia, Giorgina Cerutti, Marcos Robledo, Facundo de Almeida y Nathalie Peter Irigoin, quienes participarán en mesas y presentaciones.

    Selección semanal
    Oposición

    Analistas ven un corrimiento del Partido Independiente a la derecha, algo que sus autoridades rechazan

    Por Leonel García
    Acuerdo comercial

    Las negociaciones en el Mercosur por las cuotas de acceso al mercado europeo están trabadas

    Comercio exterior

    Conaprole considera “irregular e ilegítimo” caso de supuesto ‘dumping’ en Brasil, que se acerca a su fallo

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Seguridad: blancos tienen borrador crítico con plan del gobierno mientras en la interna cuestionan “demora” y “formas” de tratar el tema

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Chris Martin, líder de Coldplay.
    Video

    Coldplay negocia su primer show en Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Junta de Transparencia y Ética Pública en la sede de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Montevideo.

    Jutep suspende la recepción de declaraciones juradas tras hackeo

    Por Redacción Búsqueda
    Oficinas de Agesic en Montevideo.

    El gobierno analiza el impacto del nuevo modelo de IA de Anthropic por sus riesgos de ciberseguridad

    Por Redacción Búsqueda
    A pesar de los mayores costos, la colza es la que viene reinando entre los cultivos de invierno, confirmó el integrante del departamento técnico-comercial de Sofoval, Carlos Ramírez.

    Suba del precio de la urea por guerra en Irán encarece los presupuestos de los cultivos de invierno; la colza es la más afectada

    Por Ruben Silvera