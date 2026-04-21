La poesía uruguaya será la protagonista en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
Una delegación de poetas y narradores de diferentes generaciones representará las letras uruguayas; Alfredo Zitarrosa estará presente a través de sus canciones y de Sonríe muerte, su primer libro de poesía
Escritores que integran la delegación uruguaya a la FIL Buenos Aires junto a autoridades de la Dirección Nacional de Cultura.
El 23 de abril es el Día Internacional del Libro y también es el inicio de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FIL Buenos Aires), que se extenderá hasta el 11 de mayo. Con Perú como país invitado de honor, la inauguración será a las 18 horas y tendrá como oradoras a las escritoras argentinas Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero. Toda la programación puede consultarse en la web de la feria.
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De la A a la Z: la poesía uruguaya es el nombre de la propuesta que el Instituto Nacional de Letras (Inlet) del MEC, junto con la Cámara Uruguaya del Libro, presentará en el stand de Uruguay. La programación se realizó el l jueves 16 en la Biblioteca Nacional con la presencia de su directora, Rocío Schiappapietra, la directora nacional de Cultura del MEC, María Eugenia Vidal, y la directora del Inlet, Valeria Tanco.
La poesía será la protagonista de esta programación que se da en el marco del homenajea a Alfredo Zitarrosa cuando se cumplen 90 años de su fallecimiento. A propósito, se llevará al stand de Uruguay el primer libro de poemas escrito por el cantante y compositor. Se llama Sonríe muerte (Planeta, 2011) y permaneció inédito y guardado en un sobre hasta su publicación. Su manuscrito pertenece al Archivo Zitarrosa, dirigido por Martín Monteiro. Con una poesía intensa e íntima, el libro va acompañado de fotografías.
Sonrie-muerte
“En la producción de las letras uruguayas tenemos que decir que la poesía atraviesa, desborda el propio género y está presente como un marco de identidad que nos caracteriza”, dijo Tanco en la presentación. Incluso el afiche de De la A a la Z: la poesía uruguaya estuvo a cargo de Maca (Gustavo Wojciechowski) diseñador, editor y poeta. “Hizo una síntesis simbólica de nuestra propuesta y utilizó la caligrafía de Alfredo”. El 50 es también simbólico en esta edición de la feria, no solo por su 50ª edición, sino porque hace 50 años se iniciaba el exilio de Zitarrosa hacia Buenos Aires. “Ese cruce del río se vuelve metáfora, se vuelve periplo compartido, una corriente que une y devuelve resonancias poéticas entre ambas orillas”, comentó Tanco.
Afiche-De-la-A-a-la-Z
El Día de Uruguay será el domingo 26 en la sala Julio Cortázar de 19.15 a 21. Allí habrá una conversación entre las poetas Regina Ramos y Rocío Medina, y Fernando Cabrera las acompañará con interpretaciones de temas de Alfredo Zitarrosa. Ese día también participará la poeta Silvia Guerra.
El lunes 27, el tema será el lenguaje rioplatense y el título: Del champión a la zapatilla. Participarán el escritor uruguayo Laureano González (Relato inverosímil que me contó un gordo bolacero) y las lingüistas Magdalena Coll (Academia Nacional de Letras de Uruguay) y Gabriela Resnik (argentina), autoras del diccionario Dos orillas. El encuentro será de 19 a 20 en la sala Alejandra Pizarnik.
La delegación uruguaya la completan Emanuel Bremermann, Lalo Barrubia, Giorgina Cerutti, Marcos Robledo, Facundo de Almeida y Nathalie Peter Irigoin, quienes participarán en mesas y presentaciones.