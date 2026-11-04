Eugenia Sanguinetti cumplió 50 años y lo festejó con familia y amigas

La diseñadora de interiores y analista en Marketing Eugenia Sanguinetti cumplió 50 años y lo celebró con familia y amigas el miércoles 28 de octubre en City Winery Uruguay.

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En conversación con Galería, la cumpleañera confesó que no pensaba hacer nada, pero varias amigas la terminaron convenciendo. Así fue como, el día de su nacimiento, Sanguinetti disfrutó de una cena en una sala inmersiva inspirada en los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. Los invitados probaron una burrata con tomates cherri y albahaca maridada con un vino Pizzorno Reserva Albariño (agua); luego continuaron con gírgolas doradas en manteca de ajo negro con polvo de cebollas tostadas y un Mayúsculas Marselan (tierra). El plato principal fue un ojo de bife con boniatos caramelizados y un vino Pizzorno­ Tannat Reserva (fuego), y el postre consistió en una mousse de dulce de leche y crocante con un licor de tannat (aire).

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Antes de que iniciara la experiencia, Sanguinetti contó cómo a los 13 años decidió dejar de comer carne, algo que su familia —un tanto tradicional— no entendió mucho, pero con el tiempo se fueron acostumbrando. Si bien no se considera vegana, trata de no usar materiales proveniente de animales, ni para vestirse ni en sus proyectos.

Sobre City Winery Uruguay, Sanguinetti aseguró que lo eligió porque encontró la propuesta “diferente e innovadora”. “Me apasiona el mundo del vino. Sus cepas, terroirs, regiones, estilos y todo lo que hay detrás de cada etiqueta”, dijo.