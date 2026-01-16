Fabrizio Petri y el legado de Gandhi: una reflexión sobre la no violencia

El embajador de Italia en Uruguay mantiene un fuerte compromiso con la promoción de los derechos humanos

En el marco del programa cultural por los 100 años del Yacht Club Punta del Este, se realizó la conferencia “Gandhi y el nacimiento de la no violencia moderna”, a cargo del embajador de Italia, Fabrizio Petri. La actividad se desarrolló en la sede social de la institución y convocó a un público que siguió con atención una exposición clara, profunda y cercana.

A lo largo de su intervención, Petri abordó la figura de Mahatma Gandhi desde una mirada que integró historia, filosofía y actualidad. Más que una revisión académica, la propuesta fue una reflexión sobre el impacto de la no violencia como herramienta de transformación social y política, y sobre la vigencia de ese pensamiento en las sociedades contemporáneas. Con referencias al diálogo entre Oriente y Occidente, el embajador subrayó cómo ese legado continúa ofreciendo claves para comprender los desafíos del presente.

Con una extensa trayectoria diplomática y una relación profunda con la cultura india, Petri es autor de varios ensayos dedicados a la no violencia y al pensamiento gandhiano, además de una novela que aborda estos mismos temas. Desde febrero de 2024 se desempeña como embajador de Italia en Uruguay, y mantiene un fuerte compromiso con la promoción de los derechos humanos.