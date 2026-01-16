¡Hola !

Fabrizio Petri y el legado de Gandhi: una reflexión sobre la no violencia

El embajador de Italia en Uruguay mantiene un fuerte compromiso con la promoción de los derechos humanos

Comodoro del Yacht Club Punta del Este ﻿Juan Etcheverrito, Isabel Simoens y embajador de Italia Fabrizio Petri.

Comodoro del Yacht Club Punta del Este ﻿Juan Etcheverrito, Isabel Simoens y embajador de Italia Fabrizio Petri.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Héctor Sarno, María del Luján Flores y Emily Brown.

Héctor Sarno, María del Luján Flores y Emily Brown.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Eduardo y Claudia Sojo.

Eduardo y Claudia Sojo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ofelia Boggi y Horacio Madorno.

Ofelia Boggi y Horacio Madorno.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Susana Nunes de Lestido y Sergio Puglia.

Susana Nunes de Lestido y Sergio Puglia.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Gracia Padovan y Martha Jacue.

María Gracia Padovan y Martha Jacue.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Annette y Martín Laursen.

Annette y Martín Laursen.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Daniel Rafaniello y Nélida Gamogi.

Daniel Rafaniello y Nélida Gamogi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Cristina Orlando, Dinorah Lorenzo y Stella Mattos de Calvo.

María Cristina Orlando, Dinorah Lorenzo y Stella Mattos de Calvo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

En el marco del programa cultural por los 100 años del Yacht Club Punta del Este, se realizó la conferencia “Gandhi y el nacimiento de la no violencia moderna”, a cargo del embajador de Italia, Fabrizio Petri. La actividad se desarrolló en la sede social de la institución y convocó a un público que siguió con atención una exposición clara, profunda y cercana.

A lo largo de su intervención, Petri abordó la figura de Mahatma Gandhi desde una mirada que integró historia, filosofía y actualidad. Más que una revisión académica, la propuesta fue una reflexión sobre el impacto de la no violencia como herramienta de transformación social y política, y sobre la vigencia de ese pensamiento en las sociedades contemporáneas. Con referencias al diálogo entre Oriente y Occidente, el embajador subrayó cómo ese legado continúa ofreciendo claves para comprender los desafíos del presente.

Con una extensa trayectoria diplomática y una relación profunda con la cultura india, Petri es autor de varios ensayos dedicados a la no violencia y al pensamiento gandhiano, además de una novela que aborda estos mismos temas. Desde febrero de 2024 se desempeña como embajador de Italia en Uruguay, y mantiene un fuerte compromiso con la promoción de los derechos humanos.

La conferencia se integró como una de las propuestas destacadas dentro de las celebraciones por el centenario del Yacht Club Punta del Este, aportando una instancia de reflexión y diálogo que acompañó el espíritu de esta etapa conmemorativa.

