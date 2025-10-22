¡Hola !

Fenicio Talks y una radiografía del comercio electrónico en Uruguay

La nueva edición del estudio Compra online en Uruguay revela que las mujeres concentran la mayoría de las transacciones y que el comercio electrónico local atraviesa una etapa de madurez

De Fenicio: cofundador Leo Álvarez, Marketing & Communications leader Carolina Maubrigadez, sales leader Pablo Haro, growth manager Antonio Todino y growth leader Aghop Bogosian.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan Casalla, Veruska Lugo, Fiorella Piro y Juan Lizarralde.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gastón Gonnet, Karen Aguilar, Natalia Runga, Rocío Aguilera y Alex Zavala.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Nacho Tartusi con Ivonne Bouvier.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ignacio González, Florencia Hourcade y Pablo Pepe.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El comercio electrónico uruguayo sigue en expansión y Fenicio eCommerce lo volvió a medir. El jueves 9, en el piso 22 de WTC Free Zone, la empresa presentó su estudio Compra online en Uruguay 2024/2025 durante una nueva edición de Fenicio Talks, una jornada de charlas y análisis sobre las tendencias del sector.

Los datos revelan una transformación profunda en los hábitos de consumo: en el último año se realizaron dos millones de transacciones a través de las más de 500 tiendas activas en Fenicio, lo que implica un crecimiento del 500% respecto a 2019. “El canal digital se consolidó como parte natural del consumo cotidiano”, resumió el sociólogo Juan Manuel Bertón, encargado de presentar el informe, junto con el socio cofundador de Fenicio eCommerce, Leonardo Álvarez, y el growth manager de la plataforma, Antonio Todino.

El estudio incorporó por primera vez información sobre las compras en el exterior bajo el régimen de franquicias, a partir de datos de la Dirección Nacional de Aduanas. En lo que va del año, ingresaron al país más de 1,2 millones de paquetes —casi uno por hogar— por un valor estimado de US$ 123 millones, lo que evidencia el dinamismo del consumidor uruguayo y su búsqueda de nuevas opciones.

Entre las conclusiones locales, el informe señala que el 56% de los usuarios compra una sola vez al año, un dato que, según Todino, refleja el desafío de fidelizar. Las mujeres siguen siendo mayoría, con el 80% de las operaciones concentradas en rubros como moda, accesorios y farmacia. El envío a domicilio se mantiene como la opción preferida (61%), frente al retiro en locales o puntos de pick-up (39%).

“Las primeras horas del día son una oportunidad para innovar y despertar la madrugada del e-commerce”, apuntó Álvarez, en una jornada matutina que dejó en claro que el comercio en línea uruguayo no solo crece, sino que busca madurar.

